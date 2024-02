Tina pronašla dlaku u jelu, a domaćica joj zamjerila: 'Ja to ne bih javno rekla'

Pomoćna kuharica Mirjana Marušić (58) ugostila je protukandidate u svom domu u Zadru. Za svoju večeru dobila je 37 bodova! Tina, Nikola i Irena dali su Mirjani desetke, a najkritičniji bio je Daniel sa svega sedam bodova.

- Sve je bilo dobro, ali me ništa nije impresioniralo - objasnio je mladić svoju ocjenu. Zahvaljujući sedmici, Mirjana nije uspjela prestići Daniela, koji je i dalje u utrci za tjednu pobjedu. Večeru koja je ostale oduševila, Mirjana je započela predjelom naziva 'Zeleno - šareno'.

- Pretpostavljam da bi to mogla biti salata od piletine i da bi unutra moglo biti raznog povrća - procijenio je Daniel. Složila se s njim i Irena, koja tada još nije znala da je sporna piletina čeka u predjelu. - Piletina je igranje na sigurno, nije specifična, preobična je, ali svakako nije ni promašaj - dodao je Daniel. Nakon priprave predjela, Mirjana se okrenula desertu i 'Djetinjstvu uz mamu'.

VEZANI ČLANCI

- Neki kolač s pudingom i orasima, koji tetu Mirjanu asocira na njezino djetinjstvo - pretpostavio je Daniel o Mirjaninom desertu.

Glavno jelo posljednje je kojeg se domaćica prihvatila u pripravi večere. 'Pijano na divlje' skrivalo je lungić u crnom vinu. - Vratina mi je sočnija, lungić je pun mesa i ako ga previše ispečeš, postaje tvrd - komentirala je Irena. Bilo kako bilo, Mirjana je glavnim jelom pripravu večere privela kraju te se potom okrenula uređenju stola.

Ekipa se okupila u slavnom kombiju, a Mirjana ih je uskoro dočekala prigodnim aperitivima - travaricom, višnjom i orahovcem. - Izbor aperitiva je sličan mome, naravno da mi se svidio - otkrila je Irena. - Uzbuđena je bila domaćica - komentirala je Tina Mirjanin doček.

- Nisam se razočarao, nisam ništa očekivao, no ugodno bi me iznenadilo da je bilo i nešto bezalkoholno za aperitiv - zaključio je Daniel o aperitivu kojeg je ipak mrvicu popio.

- Baš sam ponosna što je uspio i što nije isključiv - pohvalila je Tina Daniela, a složila se i domaćica Mirjana.

'Zeleno - šareno' prvo je jelo koje stigao na stol u vidu predjela. - Nije moglo ljepše izgledati - ocijenila je izgled predjela Irena.

- Okus umaka je bio fenomenalan, volim majonezu, kečap i senf, a sad ću probati i sok od ananasa da vidim kako će to meni ispasti - pohvalila je jelo i Tina. Ipak, nakon što je Tina pronašla dlaku u jelu, dobro raspoloženje se pomalo izgubilo. - Jako me smetalo što je Tina to rekla, ja bih to nekako, ne bih javno rekla - ocijenila je Mirjana. Irena i Daniel složili su se s domaćicom da je Tina možda trebala i prešutjeti taj mali gaf.

Glavno jelo iduće je stiglo pred ekipu. Lungić u umaku od crnog vina s pire krumpirom idući je stigao na stol. - Bogato i obilno, kao da je moja mama to poslužila - komentirala je Tina izgled glavnog jela. Daniel je pohvalio lungić, no dodao je da bi mu više odgovarala divljač u glavnom jelu.

- Lungić bi ja punila sirom, salamom - i onda bi to tek pekla - komentirala je Irena što bi s lungićem. - Dosta teško samo po sebi, proteini i ugljikohidrati - taman omjer za dobru večeru - zaključila je o glavnom jelu Tina. - Dosta ukusno je bilo, lungić je bio mekan - pohvalio je glavno jelo i Nikola. Desert je na stol stigao posljednji - 'Djetinjstvo uz mamu' stiglo je u vidu torte od oraha i žele bombona. - Izgled je bio onako, malo u stilu godina gospođe Mirjane - komentirala je Irena izgled deserta.

- Malo mi je tužno izgledala krema koja je padala niz biskvit. Nije me se dojmio izgled - otkrila je Tina. - Bombone sam maknuo jer me nisu zanimali. Desert mi nije bio baš ukusan - zaključio je Daniel.

Gostima je Mirjana na kraju podijelila i prigodne poklone - pribor za jelo. Uslijedila je grupa 'Mareta' koja je zasvirala ekipi za kraj. Dečki iz 'Marete' su rasplesali goste pa je na kraju uz pjesmu i ples Mirjana svoju večeru kraju.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

VIDEO Aleksandra Prijović zapjevala i hrvatski hit "Tek je 12 sati" grupe ET na zadnjem koncertu u Osijeku