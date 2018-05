‘The Firm’ – kraljevski dvor kojemu je zarada postala važnija od tradicije

Danas smo, s još stotinama milijuna ljudi diljem svijeta, ponovno svjedoci kako se svijet mijenja. Naime, vjerojatnost da bi razvedena Amerikanka katoličke vjere i afroameričkog podrijetla i glumica s B liste mogla postati članicom engleske kraljevske obitelji, kladioničarskim rječnikom rečeno, prije nekoliko bi desetljeća bila ravna nuli. Engleska kruna, ta više od tisuću godina stara institucija, ima jako stroga pravila o tome koga prima u svoje redove.

Ali, sva su otišla u povijest zbog Meghan Markle i princa Harryja. Kraljica Elizabeta II., koja monarhijom upravlja već više od 60 godina, shvatila je da se, želi li svoju arhaičnu tvorevinu održati na životu, monarhija mora modernizirati. Ili su je na to navele i niti iz prošlosti. Naime, Elizabeta II. u ulozi kraljice našla se slučajno. Nije odgajana ni obučavana da bude kraljica, pripremali su je za doživotnu ulogu dvorske dame – uglađene, finih manira i bez izražavanja vlastita mišljenja. No, njezin stric, kralj Edward VIII. izazvao je 1936. nezapamćen skandal – stavio je ljubav ispred krune zbog američke razvedenicu Wallis Simpson. Budući da je bilo nezamislivo da se kralj oženi Amerikankom, i to razvedenom, on se, zbog ljubavi odlučio odreći krune pa je teško breme kraljevanja, nakon Edwardove abdikacije, palo na leđa Elizabetina oca Georgea VI. Kad je on umro od raka pluća (1952.), naslijedila ga je starija kći – Elizabeta.

Pogreška s princezom Dianom

Potpuno nespremna na ulogu kraljice, trpjela je podsmijeh javnosti, ali i brojnih premijera s kojima je surađivala, počevši od Winstona Churchilla. No, brzo je Elizabeta pohvatala konce. Odlučila je još davnih dana da će kraljevsku obitelj voditi kao tvrtku, otuda i naziv The Firm (tako sama kraljica zove svoju obitelj) i poslovati u plusu. Shvativši da živi od javnosti, naravno i od silne zemlje i posjeda te brojnih poreza koje Kruna i danas ubire, kraljica je odlučila od svoje obitelji napraviti reality show i to jako dobro unovčuje. Zbog toga uživa i veliku naklonost javnosti – čak 83 posto građana podržava monarhiju i ne žele njezino ukidanje. Ne smeta im plaćanje posebnog poreza za kraljevsku obitelj niti što ta obitelj ne plaća poreze i ne podliježe zakonima.

Jedina pogreška koju je Elizabeta napravila u svojoj vladavini koju joj je javnost uzela za zlo odnos je prema pokojnoj princezi Diani, kako za njezina života, tako i nakon njezine smrti. I zato je, shvativši da bi je javnost mogla odbaciti, kraljica odlučila promijeniti ploču. Počela je puštati medije u život svoje obitelji, oni su odjednom postali jako pristupačni, čak je i svom sinu, prijestolonasljedniku Charlesu dopustila da se oženi, također razvedenom Camillom. Kad se ženio stariji unuk William, mnogi su se bojali što će kraljica reći na njegov izbor. No, Kate Middleton, iako pučanka, cijeli je svoj život, za razliku od Meghan Markle, pripremana na ulogu princeze. I imala je sve atribute, osim plemićke titule, koji je čine savršenom članicom kraljevske obitelji. Da je William kojim slučajem odabrao djevojku Meghanina pedigrea, kraljica bi mu, ma koliko moderna postala, napisala odbijenicu i do tog braka nikad ne bi došlo.

Jer iako Harry jest engleski princ, iznimno ugledan član društva s pozamašnom imovinom i još debljim novčanikom, on je, tehnički gledano, nevažan. Vjerojatnost da on postane kraljem vrlo je mala. I upravo zato što je nevažan ima povlastice. Mogao se oženiti ženom koju voli, čime je obitelj pokupila dodatne simpatije u javnosti. Ta ista kraljica, koja je vlastitoj sestri uskratila pravo na sreću i ljubav zabranivši joj da se uda za razvedenog časnika, svom je mlađem unuku dopustila da prekrši sve protokole pri izboru svoje odabranice. Mudra Elizabeta naučila je da, želi li da monarhija preživi, mora mijenjati pravila igre, još uvijek po svojim uvjetima, ali s vidljivim promjenama.

Osim što je pokazala sjajne reformističke sposobnosti, Elizabeta se pokazala i kao vrhunska menadžerica. Uz već spomenuti reality show koji desetljećima servira javnosti, sljedeći, doslovno, onu pradavnu „kruha i igara“ te zabavljajući široke mase, Elizabeta je uspjela prije svega napraviti brend, i to jako moćan brend u kojem je vrijednost svakog pojedinog člana kraljevske obitelji mjerljiva u stotinama milijuna dolara. Napravila je od njih i najmoćnije influencere, iako nitko od njih nema pravo na račune na društvenim mrežama.

Naime, sve što obuku Kate, Meghan ili malena princeza Charlotte rasproda se u rekordnom roku, što dodatno pokazuje koliki je njihov globalni utjecaj. Shvatila je i da afere nisu afere ako ona na njih tako ne gleda, naučila je kako potiho servirati svoje mišljenje političarima, ne zamjerajući im se, no pritom im dajući jasno do znanja da je ipak ona kraljica i da je ona potrebnija njima nego oni njoj.

Podrška širokih masa

Uloga suverena danas nije ni približno moćna kao što je bila u prošlim vremenima, no moćnija je nego što to političari u Engleskoj žele. Kruna na svojoj strani ima, što je gotovo presedan u povijesti, narod i kraljicu i njezine odluke široke mase – podržavaju. Svjesna te svoje pozicije, Elizabeta vješto kormilari između političkih igara i prastarog društvenog poretka koji je, poput dinosaura, trebao izumrijeti, no svojim izborima i spremnošću na promjene uspješno prkosi evoluciji pripremajući pritom svoje potomstvo da nastavi njezinim dobro uhodanim stazama. Grandiozno današnje vjenčanje, društveni događaj godine, još je jedna mala Elizabetina pobjeda, još jedan način da začepi usta svim kritičarima monarhije. Naime, to vjenčanje bit će gledanije od Super Bowla i finala SP-u nogometu zajedno. Reklamne minute dosegle su milijunske iznose i rasprodane su mjesecima unaprijed. Svi žele biti dijelom te bajke, a ako je u nečemu dobra, kraljevska obitelj dobra je u prodaji snova. I zato je bilanca posla zvanog The Firm uvijek u pozamašnom plusu.