Težak život ljepotice iz ABBA-e: Krah braka i smrt majke doveli su je do teške depresije

Švedska skupina ABBA nakon davne pobjede na Euroviziji s hitom "Waterloo" postala je svjetska senzacija i danas se mnogima nalazi na listi omiljenih, a ne postoji kućna zabava na kojoj se nije našla bar jedna pjesma iz njezina opusa. Obožavaju ih i Hrvati i obično ih uvrštavaju na svoje playliste koje slušaju kada se žele razveseliti i opustiti. Zato nije čudno da su mnogi s veseljem dočekali vijest da je jedna od članica te grupe Agnetha Fältskog, poznata i kao Anna Fältskog (73), posljednjeg dana kolovoza objavila novi singl "Where Do We Go From Here".

Solo vode

Agnethi nije ovo prvi izlet u solo vode, a pjesmu je odlučila snimiti na nagovor producenta Jörgena Elofssona, koji je s njom surađivao i na albumu koji je izdala prije 10 godina pod nazivom "A". Pjevačica je potpisala i ugovor s diskografskom kućom te je poznato i da će njezin novi album nositi naziv "A+".

– Pustio mi je demo i on je bio dobar – rekla je Agnetha za medije te dodala da nije znala hoće li to moći otpjevati jednako dobro kao žena čini se glas čuo na demo snimci.

– No uspjela sam i mislim da je ispalo jako dobro – izjavila je.

Elofsson je rekao da Fältskog s vremena na vrijeme ne vjeruje sebi u potpunosti, ali kada odluči to učiniti i pusti glas, vrati se ona moć koju je imala kada je počela pjevati s 15 godina.

Ove godine obilježava se 55 godina od njezina prvog singla "Jag var så kär" (I Was So In Love). Sljedeće godine bit će 50 godina od pobjede ABBA-e na Euroviziji pa je ovo doista pravo vrijeme da objavi novu pjesmu.

Agnetha voli izvoditi malo melankoličnije pjesme, a mnogi su uvjereni da je to zbog njezine tužne životne priče koja se krije iza blistavo plavih očiju.

Naime, nakon što se ABBA raspala 1982. godine, ona je u fokusu medija bila zbog tragedija i teških situacija koje je prolazila. No nije tu sve počelo.

Prvo se, u vrijeme najveće popularnosti benda i tijekom unosne turneje raspao se njezin brak sa suradnikom Björnom Ulvaeusom. On joj je odlučio dodatno zapapriti pa je u hotel u kojem su zajedno čekali nastup pozvao svoju novu ljubav Lenu Källersjö.

– Oboje smo sretni jedno s drugim – rekao je, a na pitanje o pjevačici odgovorio je da se ona iselila na Božić 1978. iz njihova doma i da su sada prijatelji.

– Kada je vidim, teško mi je zamisliti da smo ikad bili u intimnom odnosnu. Zapravo, mislim da ona uživa u samačkom životu. Bili smo potpuno nekompatibilni. To nije slučaj s Lenom, nas dvoje si posve odgovaramo – izjavio je hladno Ulvaeus. Tada još nisu bili ni u procesu razvoda, ali Agnetha je donijela odluku da više s njim ne može biti. Upravo o tome govori i pjesma "The Winner Takes It All", koja joj je, kako je kazala 2013., postala najdraža pjesma.

Četiri godine poslije raspala se i skupina, a tek tada su se počeli nizati uistinu traumatični događaji. Godine 1983. doživjela je prometnu nesreću i izletjela kroz prozor autobusa u kojem je putovala na solo turneju.

Borba s depresijom

Njezina majka tragično je preminula 1994. godine, a Agnetha je tada ostala bez najveće podrške i počela je njezina borba s depresijom, a razvila je i razne fobije.

– Povukla sam se, postala sam samotnjak. Bila sam tako umorna i htjela sam biti na miru sa svojom djecom. Udala sam se, bila u ABBA-i, rodila djecu, razvela se, i to sve u deset godina. Ne znam kako sam sve to uspjela, ali vjerojatno zato što sam bila tako mlada – izjavila je.

Godinu dana nakon smrti majke preminuo je i njezin otac. Mnoštvo fanova koje je imao ovaj bend nije pomoglo pjevačici da se vrati u normalan život, štoviše, jedan zaluđeni obožavatelj 2004. uništio je proslavu izlaska njezina albuma jer su zbog njegovih prijetnji otkazani svi njezini intervjui.

Srećom, iz svega se izvukla i postala je jača. Pomogla su joj djeca i unuci, ali i životinje kojima je svakodnevno okružena. Živi na farmi, a njezino bogatstvo procjenjuje se na nešto više od 23 milijuna eura, za što kaže da joj pomaže, iako ne razmišlja puno o novcu.

– Naravno da mi pomaže. Mogu kupiti neku posebnu stvarčicu čim je vidim bez razmišljanja, ali ne razmišljam puno o novcu. Članovi ABBA-e očito su se pomirili jer su objavili novi album "Voyage", u sklopu kojeg su nastupale i virtualne rekreacije Bjorna, Bennyja, Anni i Agnethe. Nitko od njih nema više volje stati na pozornicu. Agnetha kaže da je nevjerojatno koliki su uspjeh postigli svojim nekadašnjim koncertima jer, za razliku od današnjih pop-zvijezda, nisu imali pomoć koreografa, već su sve radili po nekom vlastitom osjećaju. No uspjeli su, a uspjela je i njihova hologramska turneja. Fältskog je prihvatila i prijedlog producenta da njezin glas ojačaju vocoderima i autotuneom, što je u vrijeme njezine najveće slave bilo nezamislivo, pa se tako ipak približila svojim mlađim kolegama te kaže da je jako ponosna i da je toliko slušala nove pjesme da ne zna ni kako zapravo zvuči u originalu.

