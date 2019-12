'Teško je zamijeniti Šprajca, to je kao da mijenjaš Oprah'

Od petka 20. prosinca informativne emisije RTL-a gledat ćemo iz novog i, kako poručuju s RTL-a, tehnološki najmodernijeg televizijskog studija u Hrvatskoj.

Novi logo emisija

Studio se prostire na 250 četvornih metara, a opremljen je sa šest kamera uz dodatne tri autonomne robotske kamere te LED ekranom visoke 16K razlučivosti koji se prostire na čak 60 četvornih metara. Poseban doprinos izgledu studija dat će i 30 rasvjetnih tijela različitih performansi koja su ekološka te imaju četverostruko manju potrošnju od standardne rasvjete. Novi studio nije jedina novina na RTL-u pa će tako i sve informativne emisije ove televizijske kuće dobiti i novi logo.

Foto: RTL

Željka Marijanović, glavna urednica Informativnog programa, ističe kako je ovo najveći RTL-ov studio dosad, ali i najveći i najmoderniji TV studio u Hrvatskoj. Uspoređujući ga sa starim studijem, kaže kako je set za njihove informativne emisije sada pet puta veći. Prvi su veliki projekt koji će se emitirati iz novog studija u Krapinskoj 45 “Predsjednički izbori”. S gostima u studiju razgovarat će Mojmira Pastorčić, koja nam je otkrila koje su prednosti novog u odnosu na stari studio.

– Izgleda odlično, moderan je, velik, potpuno drukčiji od starog. Ima više prostora, više ekrana, više mogućnosti. Ali nije to jedina novost. Novi je studio bio odlična prilika da cijela emisija dobije drukčiji izgled. Nova špica s novom glazbom, novi stil, nove boje, nove grafike. Sve novo za 2020. Točnije 6. siječnja 2020., taman kad dobijemo predsjednicu ili predsjednika, kreće novi “RTL Direkt”. Ove godine slavi peti rođendan, bio je red da ga malo uljepšamo. S novim izgledom bliže smo onome što jesmo. Opuštenija late night emisija, koja i je i nije news – kaže nam Mojmira. Brojne su nove tehničke novosti ovog studija, a RTL-ovci se još prilagođavaju novim tehničkim zahtjevima, ali Mojmira kaže kako nema sumnje da će sve pohvatati do petka, to jest nedjelje. Uz Mojmiru, koja razgovara s gostima u studiju, RTL će imati i specijal „Predsjednički izbori“ koji će voditi Ana Brdarić Boljat i Tomislav Jelinčić.

– Novi studio ima bezbroj mogućnosti, koje gledateljima događaje mogu učiniti zanimljivijima i jasnijima. Primjerice, proširena stvarnost. Iskreno, sve je potpuno novo i imam osjećaj da se slabo snalazim, ali do nedjelje ću sve savladati. Predsjedničke izbore na RTL-u emitiramo iz novog studija, u novom ruhu, mislim da će gledateljima biti zanimljivo – kaže nam Mojmira.Zavirili smo i mi u novi studio u kojem se ovih dana voditelji i urednici uvježbavaju i prilagođavaju novim tehničkim zahtjevima studija, ali ne skrivaju oduševljenje novim prostorom i mogućnostima koje nudi.

Zadovoljni gledanošću

Razgovarajući s Mojmirom, dotakli smo se i RTL Direkta, u kojem je trenutno preuzela voditeljsku poziciju dok je Zoran Šprajc na bolovanju. Pitamo je koliko je stresno bilo sjesti na Šprajcov stolac baš u jeku predsjedničke kampanje.

– Teško je zamijeniti Šprajca, nekog koga vole i studenti i ekonomisti i gospođe iz ribarnice, čije se fore prepričavaju na radiju i u taksiju. I pokupio je sve moguće nagrade. Već sam jednom rekla da je to kao da mijenjaš Oprah. Tako da je stresno. A kad je predsjednička kampanja, razgovori s kandidatima, pa izborna emisija u kojoj sudjelujem, pa redizajn Direkta, još je stresnije. Rijetko sam čime zadovoljna, pa tako nisam ni sobom. Ali mogu reći da sam jako zadovoljna gledanošću. Prošli je ponedjeljak Direkt gledalo 677.000 ljudi. To je jako puno ljudi. Trudimo se biti drukčiji i zanimljivi i ne daviti ljude glupostima kad sam ja u studiju, a Petar Panjkota uređuje, jednako kao i kad je Šprajc s nama – govori nam Mojmira. Iako je na bolovanju Zoran Šprajc svakodnevno prati emisiju i javlja se Mojmiri nakon emisija.– Pretresamo i drži li se naredbi liječnika, i što je s emisijom i kako će izgledati špica i tko će u drugi krug. Ali sad je važno da se odmara – kaže Mojmira.