Tedija Spalata 18 godina mlađa Branka zavela tako što je sjela na motor od 1200 kubika! Uživaju u ljubavi

U Splitu je prošlog utorka održana konferencija za medije na kojoj je predstavljen trodnevni program Melodija Jadrana koja je, osim predstavnika medija, okupila i velik broj glazbenika. Konferenciju nije propustio ni poznati 70-godišnji Tedi Spalato koji je prošle godine na festivalu predstavio pjesmu "Plovin tvojin tilon", a društvo mu je pravila partnerica Branka Šlegl koja mu je i najveća podrška. Dobro raspoloženi Tedi i Branka po dolasku su spremno pozirali okupljenim fotografima, a definitivno je ovaj splitski par uživao u druženju s drugim uzvanicima.

Zanimljivo jest da je plavuša Branka od hrvatskog kantautora mlađa čak 18 godina, a danas ona radi kao instruktorica joge i pilatesa. Tedi je jednom prilikom za IN magazin otkrio kako su se upoznali u teretani. Iako je od podizanja utega brzo odustao, pohvalio se da se uz pilates i jogu te svoju zavodljivu instruktoricu osjeća doslovce pa kao mladić. - Ona mi pomogne često, 'ajde, sada ćemo raditi', pa onda daje određene vježbe koje su zahtjevne. Izgledaju naoko vrlo jednostavne, ali recimo, kad radite pilates, nije to baš tako - ispričao je Tedi početkom prošle godine, a zatim je pred kraj 2023. otkrio da je bio na operaciji mrene i da sada puno bolje vidi.

Tedijeva posljednja poznata djevojka prije Branke bila je balerina Lidija Kroker, koja je glumila i u njegovim spotovima za pjesme "Sve ću preživit", "Zauvik tvoj" i "Moje izgubljeno blago". Njih dvoje bili su u vezi dva desetljeća, a prekinuli su prije 15-ak godina.

Podsjetimo, Tedi Spalato prošle je godine obilježio pola stoljeća umjetničke karijere, a imao je i prošle godine i pregršt razloga za slavlje. Na jubilarnoj tridesetoj dodjeli diskografskih nagrada Porin njegov je album "Ime mi je nevažno" proglašen najboljim pop izdanjem, a na večeri Hit ljeta kojom je zatvoren trodnevni festival Melodije Jadrana predstavio je novu pjesmu "Plovin tvojin tilom". Prije nego što je zapjevao publici okupljenoj u parku splitske Galerije Meštrović i televizijskim gledateljima koji su prijenos pratili uživo na malim ekranima, Tedi Spalato se malo našalio na vlastiti račun.

VEZANI ČLANCI:

- Ne zamjerite mi ako nešto pogriješim, jer pred vama stoji najstariji ovogodišnji izvođač - kazao je 69-godišnji Tedi Spalato, a čiji je tada nastup pratila i njegova voljena Branka Šlegl, a ona je inače fitness instruktorica iz solinskog studija Guliver. Pjevač se prije pet godina preselio iz Splita u Solin, zato što, objasnio je, želio je svakodnevicu s manje stresa i više prirode. U Solinu živi u stančiću od 35 kvadrata, a ima i garažu u kojoj je uredio svoju radionicu. - Ponekad i vježbamo zajedno, jer je moja draga instruktorica joge i pilatesa, pa me isteže te uči kontrolirati dah i disanje - pričao je Spalato koji je Branku zapazio ispred fitness centra kada je navukla kacigu, sjela na svoj motor od 1200 kubika i pokrenula taj moćan stroj. - Otada sam kružio oko njega dok je nisam opet sreo, i to je bilo - to - ispričao je Spalato.

VIDEO: Josipa Rimac snimljena na kavi sa suoptuženikom u aferi Vjetroelektrane