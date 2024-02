Tamara iz 'Braka na prvu' o Filipovim komentarima: 'Mogao se malo suzdržati pred mojim bližnjima'

U sinoćnjoj emisiji "Braka na prvu" Tamara i Filip počeli su s prvim plesom - Filipu je bilo neugodno, ali Tamara je zadovoljna kako su na kraju otplesali. Uslijedio je ples oca i kćeri, a Tamarin je tata pokušao što više mogao izvući iz nje o Filipu. Tamari je puno značio taj ples, bila je na rubu suza i otišla popričati s tatom, koji je bio sumnjičav da će između nje i Filipa biti nešto. Dok se Tamara zabavljala s gostima, Filip je popričao s kumom i prijateljem, koji su mu rekli da je Tamara super cura, ali ne za njega. „Vidjeli su da to nije kalibar cure s kojom bih ja inače bio i rekli su mi sami da to nije to“, objasnio je Filip.

Tamara je otkrila da je vidjela Filipovu reakciju, no tek kada je počelo prikazivanje.

- Filipovu sam reakciju vidjela tek kada je počelo prikazivanje, ali prvu večer kad smo razgovarali, priznao mi je kako je rekao neke ne baš lijepe stvari za mene, pa kad sam to vidjela, nisam bila previše iznenađena. Kad sam išla prema oltaru s tatom, bila je gomila ljudi, a pred oltarom se smješkao, koliko sam ja vidjela. Trema me tako jako prala da me bilo - rekla je Tamara za RTL.hr.

Smatra da njegova reakcija više govori o njemu nego o njoj.

- Filip je donio zaključak na temelju njegovih očekivanja vezanih uz fizički izgled koja, kako se čini, nisu bila ispunjena. Ja sam rekla da prvi dojam ne mora uvijek biti točan, možda treba uvidjeti da nije sve u izgledu. Njegova je reakcija bila dosta ekstremna, mogao se malo suzdržati pred mojim bližnjima, ali smatram da to govori više o njemu nego meni.

Dodala je i da se kumi Filip nije svidio.

- Kumi se Filip nije svidio, ostavio joj je dojam da voli samo sebe, a tata ne voli suditi na prvu, ali misli da ništa od toga.

Napominje i da se njoj Filip na prvu fizički svidio.

- Meni se Filip na prvu fizički svidio, no prvo mi je bitno kakva je osoba. Nismo puno pričali pred oltarom, bio je dosta rezerviran pa je teško bilo procijeniti, a ne volim suditi na prvu.

