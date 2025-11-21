'Svima smo lagali': Naša pjevačica u suzama otkrila veliku tajnu, obitelj i prijatelji ostali u potpunom šoku!

Naša popularna pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević ponovno je uspjela iznenaditi, ali i do suza ganuti svoje pratitelje, obitelj i najbliže prijatelje. Nakon gotovo godinu dana medijske pauze, Lana je na svom Instagram profilu podijelila nevjerojatno emotivan video kojim je otkrila najljepše moguće vijesti – ona i njezin dugogodišnji partner Filip Kratofil očekuju drugo dijete! No, način na koji su to obznanili priča je za sebe, ispunjena tajnovitošću, suzama radosnicama i jednim velikim, slatkim iznenađenjem.

"Svima smo lagali... Ali, oprostili su nam te sekunde kad smo rekli istinu", započela je Lana svoju dirljivu objavu, otkrivajući kako je za najuži krug obitelji i prijatelja organizirala proslavu koja je trebala biti dvostrukog karaktera: proslava njezinog 41. rođendana i predstavljanje "jednog posebnog projekta". Gosti su stigli u elegantni zagrebački restoran Clubhouse Golf, nesvjesni da će svjedočiti jednom od najintimnijih trenutaka u životu omiljene pjevačice.

Video prikazuje predivno uređeni prostor, nasmijane goste i Lanu koja blista u elegantnoj bijeloj haljini, držeći u naručju svoju prvu kćerkicu, Maylu Lily. Napetost je rasla sve do ključnog trenutka – kada je Lana pristupila stolu na kojem se nalazila velika bijela kutija. Svi su očekivali predstavljanje novog poslovnog pothvata ili možda glazbenog projekta, no ono što je uslijedilo ostavilo ih je bez daha. Lana je podigla kutiju i otkrila predivnu bijelu tortu na čijem se vrhu nalazila figurica usnule bebe.

"Možete zamisliti šok u momentu kad sam ispod kutije otkrila tortu koja je sve rekla...", napisala je Lana. Reakcije okupljenih bile su neprocjenjive – od nevjerice i šoka do gromoglasnog pljeska i suza radosnica koje nitko nije mogao, a ni htio sakriti. Uslijedili su čvrsti zagrljaji i čestitke sretnom paru, a cijeli je prostor bio ispunjen čistom emocijom i ljubavlju.

Ispod objave su se u rekordnom roku zaredale čestitke brojnih obožavatelja i kolega. "Čestitam od srca", "Stiže još jedno blago", "Srce drago, čestitam, svu Božju ljubav i blagoslov ti želim", samo su neki od komentara koji pokazuju koliko je javnost sretna zbog Lane i njezine obitelji.