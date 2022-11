Svi su se pitali gdje je Marija: Evo razloga zašto se najmlađa kandidatkinja nije pojavila u finalnoj emisiji

Obožavatelji showa 'Život na vagi' jučer su pratili finalnu emisiju šeste sezone showa, a neki su primijetili da u zadnjoj epizodi nije bilo jedne natjecateljice. Riječ je o Mariji Prgomet (19) iz Lovinca, koja je bila najmlađa kandidatkinja šeste sezone showa. Marija je vrlo brzo ispala, a u show je ušla sa 130, 8 kilograma. Već u prvom ciklusu je izgubila 4,3 kilograma.

Inače, Marija je po zanimanju kuharica, a odrasla je u velikoj obitelji s petero braće i sestara.

- Roditelji su mi govorili da bih trebala smršavjeti, bodrili me da ja to mogu i najiskrenije, samo sam se odjednom odlučila, popunila prijavnicu i sad sam u 'Životu na vagi'. Želim skinuti kilograme i pokazati svima da ja to mogu pa da me više nitko ne zeza zbog debljine - govorila je Marija koju nismo imali prilike gledati na finalnom vaganju. RTL televizija, koja stoji iza showa, za 24 sata otkrila je koji je razlog njezina nedolaska.

- Mariju smo zvali nekoliko puta, ali je iz osobnih razloga odlučila ne doći u emisiju, što smo i uvažili - rekli su.

Podsjetimo, slična situacija oko nedolaska u finale dogodila se i u prosincu 2020. kada se Slavonka Matea Ilinčić (26) nije pojavila u finalnoj emisiji showa 'Život na vagi'. Svi su se pitali gdje je 'nestala', a onda se ona oglasila na Instagramu.

- Nisam mogla sudjelovati na finalnoj večeri iz privatnih razloga. Nisam se uspjela vidjeti u elegantnoj uskoj haljini jer u tom sam se ja vidjela u svojoj glavi. Trudim se iz dana u dan da za nekoliko mjeseci budem u najboljem izdanju. Emisija 'Život na vagi' naučila me je kako biti borben, kako devet puta pasti, ali deseti ustati. Moj trener Edo naučio me je da nema predaje i odustajanja jer samo najjači opstaju. Uz njega je bila i trenerica Maja s korisnim savjetima i spremna uvijek pomoći. Edo je vjerovao u mene, bio uz mene, davao mi najbolje moguće savjete. Uz njega sam osjetila roditeljsku ljubav koja mi je toliko nedostajala – napisala je tada ova natjecateljica.

