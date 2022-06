Sve je spremno za veliki povratak festivala ULTRA Europe na splitski Park Mladeži

Brod Avangard, usidren u trajektnoj luci Split, okupio je brojne partnere i prijatelje festivala ULTRA Europe, koji će se održati od 8. do 10. srpnja u Splitu te od 11. do 14. srpnja na Braču, Hvaru i Visu, a zajednički zaključak je vrlo jasan – osmo izdanje festivala, pokazat će svijetu da Hrvatska zna i može postavljati trendove u industriji zabave, da ima najljepše lokacije u svijetu i da je spremna za više od 150 tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta. Dvije godine pauze su bile preduge za sve obožavatelje festivala, ali nisu nimalo utjecale na sve ono što predstavlja u svijetu i u Hrvatskoj. Od danas je poznat i raspored izvođača po danima, a najavljeni su i Countdown To ULTRA Europe partyji, koji predstavljaju pravo glazbeno i plesno zagrijavanje za sve ono što posjetitelje uskoro očekuje.

Prije točno tri godine, završilo je sedmo izdanje festivala ULTRA Europe, zabilježeno kao najuspješnije izdanje do tada. Nakon toga uslijedila je pandemija, s puno nepoznanica i bez ikakvih garancija kada će i da će povratak velikih događanja uopće biti moguć. Nije bilo nimalo lako odlučiti nastaviti gurati ovaj mega projekt, ali organizatori festivala, tvrtka MPG Live, na čelu s Joeom Bašićem, unatoč svim negativnim pokazateljima, odlučili su vjerovati i dalje te vratiti festival u Split i Splićanima.

„Nije bilo nimalo lako odlučiti već u listopadu prošle godine i hrabro krenuti u stvaranje novog izdanja. Svi naši pokazatelji, brojne poruke podrške iz Splita, Hrvatske i svijeta, pomogle su odluci da krenemo u realizaciju, a trenutne brojke govore u prilog našoj odluci. Sa svim našim partnerima i nadležnim institucijama komunicirali smo da je Hrvatska sigurna zemlja, a vjerujem da će cijela ova turistička sezona biti najbolja do sad. U ovom trenutku možemo potvrditi da su rezultati prodaje veći za 5%, u odnosu na 2019. godinu te da se osjeti i veliki skok interesa gostiju visoke platežne moći. “ – izjavio je Joe Bašić, vlasnik tvrtke MPG Live te je dodao: „ULTRA Europe je ozbiljno događanje, koje privlači pažnju najvećih i najjačih izvođača ali i potrošača, a zajedno sa svim partnerima pristupamo organizaciji ozbiljno, kako bismo stvorili siguran ambijent i okruženje za sve posjetitelje. Ovo je festival koji želi organizirati vseki grad u Europi. Stoga svi zajedno moramo toga biti svjesni te ga zajedničkim snagama zadržati u Splitu, u gradu kojem pripada. Želimo da festival i dalje bude pokretač razvoja društva, generator brojnih pozitivnih učinaka za Split.“

Organizatori su istaknuli da u Split stižu 42 privatna aviona s VIP gostima iz cijelog svijeta, iz Miamija, Las Vegasa, Los Angelesa, Singapura te ostalih velikih gradova. Kako festival nije samo glazbeno već i destinacijsko putovanje dalmatinskim otocima, organizatori su angažirali dvije mega jahte koje će ići na Brač, Hvar i Vis, a dodatno, potvrđen je dolazak još 6 mega jahti, VVIP gostiju, koji će pratiti festival kroz svih sedam dana. Samo za usporedbu, američko izdanje festivala ULTRA ima oko 3000 VIP gostiju, dok hrvatsko čak 6000, čime se svrstava među vodeće u svijetu, potvrdio je Alek El-Kazal, voditelj projekta ULTRA Europe. Cijeli festival usmjeren je ka stanom razvoju i usavršavanju u svim organizacijskim i sigurnosnim aspektima, kako bi Split i Hrvatska bili predstavljeni u najboljem mogućem svjetlu, gostima iz više od 145 zemalja svijeta.

„Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica daju snažnu potporu ovom projektu, a 2018. godine, zaključkom Vlade, ovaj je projekt je prepoznat kao jedan od strateških projekata nacionalnog turizma. Ovakvi mega događaji koji mijenjaju i afirmiraju destinaciju i predstavljaju je svijetu na jedan drugačiji način, kao destinaciju koja je posebna, specijalizirana i izvaredna za mega spektakle“, izjavio je Tonči Glavina, državni tajnik Ministarstva turizma i sporta.

Studija koja je izrađena na podacima festivala iz 2017. godine, je pokazala da je ULTRA tada imala snažni doprinos na ukupni hrvatski BDP, od 0,08%, odnosno da je generirala gotovo 600 milijuna kuna bruto domaćeg proizvoda. Marketinška vrijednost festivala procijenjena je na 25 milijuna eura, zbog čega će Vlada i u budućnosti značajno poticati i podržavati ovaj projekt, dodao je Tonči Glavina.

Stipe Čogelja, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije, istaknuo je da su sve službe spremne kao i prethodnih godina te da je ULTRA Europe pravi vjesnik ljeta te visoke turističke sezone, a činjenica da su brojke još bolje i još veće, rezultat su zajedničke vizije i odlične suradnje.

Joško Stella, direktor TZ Splitsko-dalmatinske županije, potvrdio je kako je festival napravio nemjerljivu promociju kompletne županije i da vjeruje kako će ova godina biti jako posebna. Istaknuo je i da će Turistička zajednica stajati čvrsto uz festival i naredih godina i da će ga pratiti u njegovom razvoju. Alijana Vukšić, direktorica TZ Split,

istaknula je da je festival prava prilika da se uz dobar marketing, napravi i dobar financijski efekt, a kako je turizam multidiscipilinaran, utjecat će na cijelo gospodarstvo, ne samo Splita već i cijele Splitsko-dalmatinske županije. Upućen je srdačan poziv svim posjetiteljima da su dobrodošli, da se osjećaju ugodno i sigurno u Splitu, ali i da vode računa o gradu jer je pod zaštitom UNESCA, što zaslužuje puno poštovanje svakog njegovog posjetitelja. Park Mladeži bit će i ove godine potpuno spreman, s još većim brojem WC-a te video nadzorom, kako bi cjelokupno iskustvo za posjetitelje bilo još bolje, što je potvrdio Gordon Cerjan, Ravnatelj javne ustanove Športski objekti Split.

Od danas je poznat i raspored nastupa izvođača po danima, na sve četiri festivalske pozornice. Armin van Buuren će zatvoriti Main Stage u petak, nakon eksplozivnih setova DJ zvijezda Marshmello, Afrojack, Vini Vici i SOFI TUKKER. Subotu zatvara Timmy Trumpet, koji će nastupiti nakon fantastičnih nastupa DJ-a Snakea, Alessa, Olivera Heldensa, Nickyja Romera, Krewelle i Mykrisa. Za posljednji dan festivala i spektakularno zatvaranje zadužen je Hardwell, nakon nezaboravnog niza nastupa velikana Martina Garrixa, Tiësta, Above & Beyond, Stevea Aokija, A-Crazea i Adama De Greata.

Na pozornici RESISTANCE u petak će debitirati Amelie Lens, nakon što nastupe Richie Hawtin, Airod, Dmitri Saidi i Rory Lynam te Dave Caffrey. U subotu će plesni podij zatvoriti Adam Beyer, a tu su i Nina Kravitz, Ilario Alicante, Pero Fullhouse, Fidelak i Kreso. Nedjeljni program zaključit će svjetski renomirani izvođač Marco Carola, a nakon što prije toga, na ovu posebnu pozornicu izađu i Joseph Capriati, ANNA, Pretty Pink i Full Ferry. UMF Radio Stage i Oasis Stage također će ponuditi brojne nastupe mladih regionalnih talenata, za koje pravo vrijeme, u svijetu elektroničke glazbe, tek dolazi.

Jednodnevne regionalne ulaznice mogu se osigurati po cijeni od 350,00 kn, preko online stranice sustava Entrio.hr ili na jednom od prodajnih mjesta Tisak Media. Također, od ove godine, ulaznice je moguće kupiti i u kriptovalutama i to putem mjenjačnica FTX. Trodnevne GA ulaznice mogu se osigurati po cijeni od 169€, cijena jednodnevne VIP ulaznice za 150€ dok će svi oni koji su spremni na posebno VIP iskustvo morati izdvojiti 369€. Cijena destinacijske ulaznice iznosi 339€. Od sutra kreću i Countdown To ULTRA Europe partyji, a prva stanica je Makarska, u hotelu Dalmacija Places by Valamar, uz DJ-e DaDoo, Joe 2 Shine i Lorenzo.

Ponosni partneri festivala ULTRA Europe su Hrvatska turistička zajednica i Mastercard koji je pripremio posebnu nagradnu igru. Svi korisnici Mastercard® kartica koji se do 24. lipnja prijave na nagradnu igru na priceless.com imaju mogućnost osvojiti jedan od dva aranžmana za pet osoba koji uključuje VIP ulaznice za tri dana festivala Ultra Europe u Splitu, tri noćenja u Amphori, službenom Ultra hotelu u Splitu, transfer od hotela do stadiona, poklon pakete, propusnice za Mastercard VIP zonu te obilazak backstagea uz upoznavanje jednog od poznatih DJ-eva koji će nastupiti na festivalu.

Sve informacije o festivalu, osim na službenoj stranici www.ultraeurope.com, mogu se pronaći i na Facebook stranici festivala, Twitter profilu, Instagram profilu, gdje će u narednim danima biti predstavljena brojna ovogodišnja iznenađenja te noviteti.

Popis svih lokacija, partyja i cijene ulaznica se mogu pronaći na poveznici: https://ultraeurope.com/tickets/festival/