Supruga je navodno ubila glazbenika, raskomadala mu tijelo i bacila ga štakorima: Umirao je nekoliko sati

Ukrajinskog repera, Alexandra Yuska supruga je navodno ubila i bacila štakorima.

Kako pišu britanski mediji, novi forenzički dokazi pokazali su da je Yusko, koji je imao 30 godina bio još uvijek živ kada mu je supruga počela otkinula djelove tijela u St. Petersburgu u Rusiji.

Kokhal je priznala da je razrezala suprugovo tijelo prije no što je neke djelove spremila u frižider, ali tvrdi da je preminuo od predoziranja.

Rekla je da je to učinila kako ga ne bi prepoznali obožavatelji i kako ne bi saznali da je tako nečasno umro. Planirala je to jer je htjela da misle da je samo nestao. Kokhal negira da ga je ubila.

Iz pritvora je puštena u listopadu no i dalje ostaje jedini osumnjičeni.

Novi forenzički dokazi s druge strane pokazali su da je reper umro zbog nedostatka kisika, te da je umirao nekoliko sati.

Navodi se da je Kokhal štakore nahranila vršcima njegovih prstiju.

Istražitelji nisu uspjeli u frižideru pronaći osam ključnih organa, a u tijelu nije bilo tragova droge. Detektivi su optužili njegovu 17-godišnju udovicu da je između ostalog pila reperovu krv i imala spolni odnos s njegovim tijelom.

