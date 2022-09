'Stručni žiri' žestoko kritizirao djevojke prije finala: 'Ovo nije dobro. Ne želi to – ne može'

Kandidati showa 'Ženim sina?' morali su se ponovno suočiti s teškim odabirom, pa je tako na zajedničkom okupljanju svaki od njih dobio zadatak da izabere kandidatkinju koja će napustiti show. Dok su neki kandidati već davno donijeli odluku koje će se djevojke plasirati u finale, a koje će napustiti show, drugi su odlučili potražiti pomoć roditelja.

Mama Sanja odlučila je pozvati svoje prijateljice kao stručni žiri za pomoć u odabiru Sebastianove druge finalistice. Mama Sanja djevojkama je dala do znanja koliko joj je važno kakav će dojam ostaviti na njezino društvo. „Moje prijateljice koje dolaze su djevojke iz showbiznisa, žene iz posla i organizacije, što je najbitnije, koje su naviknute na neki standard i neki level. Dakle, mi sve to moramo zadovoljiti. Jako mi je bitno da ostavimo dobar dojam, tako da očekujem puno od vas. Molim vas nemojte me razočarati“, poručila je mama Sanja djevojkama. Georgette se prva predstavila, no nju je Sebastian već odabrao kao svoju prvu finalisticu, pa joj upoznavanje sa Sanjinim društvom nije predstavljalo prevelike brige. Ipak, to je nije poštedjelo škakljivih pitanja, pa su tako od Georgette mamine prijateljice saznale da ne želi djecu jer joj je trenutno bitnija karijera. Taj se odgovor nije svidio Sanjinim prijateljicama koje su komentirale: „Ovo nije dobro. Ne želi djecu – ne može!“. Na red su zatim došle Barbara i Marinela, konkurentice za mjesto druge finalistice. Barbara se svojim ljupkim pristupom svidjela Sanjinom društvu, ali i njoj su pripremile nekoliko neugodnih pitanja. „Koliko ste daleko išli u vašoj intimi?“, upitala je jedna od Sanjinih prijateljica i ostavila Barbaru bez riječi. Marinela se predstavila zadnja i nažalost ostavila najlošiji dojam ne samo na Sanjino društvo, već i na Sebastiana koji ju je odlučio poslati kući.

Kristian, koji je dosad s lakoćom odlučivao koje će djevojke poslati kući, već je odabrao prvu finalisticu Ines, a odluku o drugoj finalistici prepustio je za posljednji dan. Samozatajna i na prvi dojam šutljiva Lorena odlučila je uzeti stvar u svoje ruke, pa je o eliminacijama popričala s tatom Zoranom. Lorena je otkrila kako se dosad uvijek držala po strani zbog prijateljstva s Tamarom i Ines koje su je na kraju razočarale, ali sada se želi posvetiti Kristianu. „Ja želim pokazati Kristianu da nisam neka šutljiva curica koja se srami i koja nije zainteresirana za njega“, otkrila je Lorena koju je tata Zoran nakon emotivnog razgovora odlučio nagraditi mjestom u finalu. Kada je došlo vrijeme da tu odluku priopće Kristianu, Lorena i tata Zoran stvorili su neugodnu situaciju potpuno zaboravivši na Anabelu koja je nakon službenog proglašenja druge finalistice sama shvatila da ona napušta show. „Pa, recite vi meni, mene nešto interesira. U ovoj cijeloj priči, Lorena je dobila imunitet, Ines je finalistica, a što je sa mnom?“, upitala je Anabela koja se osjećala zapostavljeno.

Kod Obradovića je situacija pred eliminaciju bila vrlo napeta jer je Melinda u posljednjem izazovu zadala glavobolje mami Mirjani odbivši izvršiti njezin zadatak. Mama Mirjana izvijestila je Antonia o problemu koji se opet javio s Melindom, a konačnu odluku o eliminacijama prepustila je njemu. Kao prvu finalisticu Antonio je odabrao Mihaelu koja je očekivala plasman u finale jer se izvrsno slaže s Antoniom. No u trenutku kada se Antonio spremao izustiti ime druge finalistice, Patricija ga je preduhitrila i nadomak finala odlučila napustiti show. Patricijin neočekivani odlazak izazvao je suze kod Mihaele s kojom se posebno dobro slagala, a Melindi osigurao mjesto u finalu.

Tešku je odluku donio i Mirko koji je shvatio da je napokon došlo vrijeme da odabere između vječne dileme – uma ili tijela. Atraktivna Andrea za Mirka simbolizira tijelo, dok je pričljiva Sara simbol uma jer se s njom najviše povezao na psihičkoj razini. Andrea je tu simboliku shvatila pomalo osobno, pa je tako poručila da je ona više od samo lijepog tijela, a čini se da i Mirko razmišlja na sličan jer se Diani u finalu pridružila upravo njezina sestra blizanka – Andrea.

