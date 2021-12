Stanković odgovorio na Mihanovićeve optužbe za šovinizam: Neću se ispričavati, to mislim i danas

U jednoj emisiji koja se u prime timeu na našoj nacionalnoj televiziji prikazuje već više od 20 godina danas se dogodio šokantan ispad šovinizma prema Splitu i Splićanima. Ne ulazeći u uređivačku politiku voditelja i izbor gostiju, jednostavno ne mogu ne stati u obranu svoga grada i sugrađana. Naime, upravo mi je nevjerojatno bilo čuti da je voditelj svom gostu iz susjedne Srbije rekao kako svoje kolege iz Beograda uvijek savjetuje da ne dolaze autima beogradskih registracija u Split na ljetovanje. S obzirom na to da je Split turistički orijentiran i otvoren grad, nadaleko poznat po svom gostoprimstvu za drage goste sa svih strana svijeta, smatram apsolutno neprimjerenim i degutantnim tako vrijeđati cijeli jedan grad i njegove stanovnike. U cilju ispravljanja teških neistina i narušavanja digniteta, pozivam voditelja da u idućoj emisiji objavi ispriku našem gradu! - napisao je na društvenim mrežama predsjednik splitskog HDZ-a Vice Mihanović na svom Facebooku profilu aludirajući na voditelja Aleksandra Stankovića koji je u emisiji 'Nedjeljom u 2' ugostio srpskog novinara Zorana Kesića i autora kultne TV emisije '24 minuta '.

Stanković ga je pitao da li na ljetovanje u Hrvatsku dolazi sa svojim automobilom s beogradskim tablicama, na što je Kesić odgovorio da dolazi te da je jedino neugodno iskustvo imao u Rovinju kada mu je netko probušio gume zbog parkiranja na livadi koju je vlasnik restorana prisvojio kao parking, a naglasio je da se to nije dogodilo zbog nacionalističkih razloga na što mu je Stanković poručio:

- Aj ti odi u Split s beogradskim oznakama, ne šalim se - kasnije je dodao da ne želi generalizirati da su svi šovinisti u Splitu, ali da se češće događa da se u Dalmaciji buše gume nego u Rovinju.

A o cijeloj situaciji i nakon prozivke na svojem Facebook profilu oglasio se i Stanković.

- Kada su vaterpoliste bacali u more pitalo me iz beogradskih medija je l' sigurno dolaziti s bg. tablicama u Split. Rekoh, ja ne bih. Bolje dođite rent a carom, ili javnim prijevozom. To mislim i danas. Većina Splićana su srdačni i dobronamjerni ljudi, i većina srpskih turista nema problema, ali zbog par budala ja ne bih riskirao. To nije stajalište HRT-a ni Vice Mihanovića već moje i neću se ispričavati zbog njega - stoji u statusu.

