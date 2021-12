Sjećate se ovog glumca iz serije 'Allo, allo'? Sada ima 66 godina i ovako izgleda

Serija "Allo, Allo" dolazi iz riznice genijalnih humorističnih serija s potpisom BBC-a i ova serija koja je emitirana od od 1982. do 1992. godine i dalje ima svoju publiku i sve zanima gdje su, što danas rade i kako izgledaju popularni likovi iz serije. Među omiljenim likovima je bio i Crabtree, britanski špijun koji dolazi u Francusku kako bi spasio dvojicu pilota. U mjestu se predstavlja kao francuski policajac, no njegov je francuski iskrivljen. Ovaj lik odlično je utjelovio glumac Arthur Bostrom (66) koji kasnije nijednom novom ulogom nije uspio nadmašiti popularnost Crabtreea. Iako ga je proslavila uloga u kojoj je njegov francuski iskrivljen i svi pamte njegov dobar jutar, istina je da Arthur zapravo tečno govori francuski. U jednom intervju se prisjetio i audicije za ulogu koja ga je proslavila.

- Sjećam se kada sam bio na audiciji i vidio scenarij, pomislio sam: ovo je briljantno. Kada se serija počela prikazivati doživjela je veliki uspjeh i sjećam se kako su me ljudi koji bi me sreli na ulici ili u trgovini pozdravljali u stilu Crabtreea, bilo je to urnebesno. Mislim da se mom profesoru francuskog kosa dizala na glavi dok me slušao u seriji - ispričao je.

Foto: profimedia

Prošle godine je ponovno odigrao ulogu koja ga je proslavila i tada je na YouTubeu objavio video u kojem govori kako bi se trebali ponašati za vrijeme pandemije koronavirusom i lockdowna koji je tada bio na snazi. engleskom, kako bi to radio Crabtree.

- Ako želite šetati, prošetajte... Bilo bi dobro da koristite i bicikl. Što se tiče vježbanja, trčite, ali držite socijalnu udaljenost kad god je to moguće - rekao je i sve pozdravio s poznatim - dobar jutar.