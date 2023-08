Šprajc: 'Da nam državom upravljaju Austrijanci i Talijani, Delnice bi imale više turista nego Crikvenica'

Omiljeni TV urednik i voditelj Zoran Šprajc (55) trenutačno je na odmoru i odlučio je neko vrijeme provesti planinareći Dolomitima. Gotovo svakodnevno objavljuje fotografije s odmora na društvenim mrežama, a ovaj put je objavio video i u opisu se osvrnuo i na Liku i Gorski kotar te je napisao kako ga ljuti što naši gradići tamo ne izgledaju tako uredno i uređeno, puna života, boja, mladosti kao što je vidio u Južnom Tirolu.

"Dočarati Dolomite fotkama iz mobitela je gotovo nemoguće, fotkanje takvih ljepota s ovim primitivnim foto napravama je i inače gubljenje vremena ali eto, teško je odoljeti. Ali kolikogod mi zastajao dah od divljenja tom prirodnom čudu toliko me ljutilo što mi naše brdske i planinske ljepote ne znamo niti cijeniti niti naplatiti. Jest, nisu naša Lika i Gorski kotar takve morfološke i pejzažne atrakcije ali imaju što malotko ima - more. Za sat vremena si od vrha Velebita do morskog plićaka, u Dolomitima za sat vremena mozes doći tek od jedne planine do druge. A oni i usred ljeta od toga naprave doživljaj da zaboraviš da more uopće postoji. U gradićima Južnog Tirola sad valjda ima više turista negoli u nekim mjestima na našoj obali. I ljut onda budem što naši gradići i naša mjesta u Lici i Gorskom kotaru ne izgledaju tako uredno i uređeno, puna života, boja, mladosti. A ondje po obroncima tih planina ima više krava nego kod nas ljudi. Pa si mislim da našu državu damo na upravljanje tim Tirolcima, Austrijancima i Talijanima, Delnice bi sad valjda imale više turista nego Crikvenica. Zamisli, kupaš se u moru na plus 33 i onda se za pola sata u planinama odmaraš, šetaš, voziš bicikl i kao beba spavaš na plus 23. Pa gdje toga ima! I onda ne bi nikom palo napamet iz takvih Delnica u koje se slijevaju turisti, dolari i euri tražiti posao u Italiji, Austriji ili Francuskoj. Sve već imamo, samo ne znamo što ćemo s tim. " napisao je.

Šprajc je inače na ovom putovanju sa suprugom Lidijom s kojom je već 25 godina u sretnom braku i s kojom ima i troje djece, a s pratiteljima na Instagramu prije nekoliko dana je ponosno podijelio i emotivnu objavu posvećenu svim zajedničkim godinama. Njih dvoje zaputili su se na godišnjicu braka u planine i to do planinarskog lanca Padon koji se proteže i do 2500 m visine.

"Nakon 25 godina penjanja evo nas konačno među oblacima. Naravno u svakom usponu ima i padova, oluje, kiše i nevremena baš kako je nama bilo danas penjući se po krijesti planinskog lanca Padon na 2500 m visine. Ali kad nakon svega istraješ i stigneš do vrha, budeš nagrađen spektakularnim pogledom na svijet oko sebe i na svijet u sebi. A pri povratku, najljepšom i najvećom dugom koju smo ikad vidjeli. Ali nećemo tu stati, imamo pred sobom još mnogo planina i još mnogo oblaka. Živjeli", napisao je voditelj uz jednu zajedničku fotografiju s vrha, i još nekoliko drugih koje prikazuju spektakularne poglede na prirodu i već spomenutu dugu.

U objavi je naznačio kako im je ovo 25. godišnjica, a pratitelji su u komentarima nanizali čestitke sretnom paru. "Sretna godišnjica braka i još mnogo uspona, a što manje padova. Živjeli!", "Sretna godišnjica", "Bravo, život je lijep! Ako ga znaš iskoristiti dobro", "Čestitam", pisali su mnogi pratitelji.

Iako Lidija nije čest gost na suprugovim profilima na društvenim mrežama, na kojima je on poprilično aktivan, te se sa suprugom pojavljuje tek na odabranim eventima, nešto se o njihovu životu ipak zna. Svoju životnu partnericu Lidiju Šprajc je upoznao još na HRT-u dok je radio kao novinar, a ona kao lektorica.

"Kad sam joj počeo nositi tekstove na pregled češće nego što je bilo potrebno i kad sam se počeo interesirati za dosadne pravopisno-gramatičke nijanse hrvatskog jezika, bilo je jasno da tu suradnju treba nastaviti i izvan posla", rekao je svojedobno Šprajc o njihovim prvim susretima.

Druženja su se ubrzo intenzivirala i u privatno vrijeme, a nedugo nakon što s prohodali, začula su se i svadbena zvona. Pred oltar su stali 1. kolovoza 1998. godine.

Danas su Zoran i Lidija ponosni roditelji troje djece – 23-godišnje kćeri Franke, 22-godišnjeg sina Mirona te 20-godišnjeg Darjana. Nakon trećeg djeteta Zoran je rekao "dosta" te se podvrgnuo vazektomiji. Smatrao je, naime, da je podvezivanje sjemenovoda najsigurnija metoda kontracepcije, a kako je cijeli zahvat, uz lokalnu anesteziju, trajao samo desetak minuta, nije ga bilo strah.

A zanimljivo je i da Lidija iza sebe ima "televizijski staž pred kamerama". Prije deset godina Šprajcovu suprugu mogli smo gledati u HRT-ovoj jezičnoj emisiji "Slova do krova", a mnogi su tada komentirali da je gospođa Šprajc pravo osvježenje na malim ekranima. U prošloj sezoni na HRT-u uređivala je i novu emisiju "Zlatna liga".

