Splitski redatelj Žare Batinović više nije životno ugrožen: Još nije pokretan i ne može govoriti

Poznati splitski redatelj glazbenih spotova Žare Batinović, koji je primljen u splitski KBC sredinom siječnja zbog korone i upale pluća, više nije životno ugrožen. Tu informaciju potvrdila je njegova sestra Nensi i dodala kako je njezin brat još uvijek na intenzivnoj njezi, ali stanje mu je puno bolje.

- Od ponedjeljka više nije na respiratoru, a tri tjedna već nije u komi. Danas su mu skinuli jedan dren s plućnog krila, ostao je jedan na drugom plućnom krilu. Još uvijek se nalazi u bolnici na intenzivnoj njezi, a tamo je od 18. siječnja. Još uvijek nije pokretan i ne može govoriti, ali može pisati pa tako komunicira - rekla je za Slobodnu Dalmaciju Batinovićeva sestra Nensi. Ona živi u Madridu ali nedavno je posjetila brata u bolnici i uspjeli su komunicirati tako što joj je pisao poruke, a ovom prigodom Nensi se zahvalila i svima koji je svakodnevno zovu i brinu o Žarinom zdravlju.

- Presretni smo i želimo zahvaliti svim prijateljima koji su tu za nas svaki dan i brinu se za njega i ne prestaju zvati. Beskrajno smo zahvalni i našim bliskim prijateljima koji su nam kao familija: Gibonni, Ana, Hrvoje i Boris Poljak - rekla je Nensi. Javnost je za informaciju o lošem zdravstvenom stanju redatelja Žare Batinovića saznala kada je njegov dobar prijatelj Ernest Pelaić koji je krajem siječnja na Facebooku napisao kako njegov prijatelj Žare Batinović nije dobro te je životno ugrožen, a nekoliko dana kasnije posvetio mu je i novu objavu na Facebooku i vjerovao je kako će se Žare izvući iz ove situacije.

- Jako mi fališ prijatelju. Molim te probudi se, ustani iz kreveta i kreni sa zajebancijom. Ovo više stvarno nema smisla... Fali mi ono tvoje: "Nabijem vas sve na k.... Usput hvala svima koji su zabrinuti i koji me svakodnevno pitaju za Žarino stanje, ali informacije koje ja dobivam redovito od njegove sestre su jedine sa kojima ja raspolažem, i koje nažalost ništa dobro za sada ne govore, nadam se da će se to promijeniti uskoro na bolje. Nensi izdrži, znam da je tebi najteže, Žare je veliki borac, vraća se on sigurno - napisao je tada Pelaić.

Batinović je kao redatelj do sada snimio nekoliko stotina glazbenih spotova svim najvećim imenima u regiji... Od Gibonnija, Bajage, Olivera, Lukyja, Daleke obale, TBF-a, Severine, Majki, Parnog Valjka i još mnogim drugima. Dobio je nagradu za najbolji spot u 20. stoljeću "TEŠKE BOJE". Za Olivera je napravio 15 spotova, dva dokumentarna filma i dvostruki DVD i to u periodu od šest godina - od 2000. do 2006.

