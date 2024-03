Splitski pjevač objavio novu pjesmu: Otkrio je kome je posvetio stihove u kojima će se mnogi pronaći

PJEVAČ IZ ČAPLJINE

Vinko Ćemeraš iskreno o nastupu na Dori: 'Mislim da to od mene nitko nije očekivao'

Četiri godine govorim da se ne bi nikada prijavio na Doru. To trebam prestati govoriti, za neke buduće stvari. Znam da kada sam pričao s menadžericom jednog jesenjeg dana da mi je rekla - imam te nešto pitat, ali strah me, ja sam njoj isto rekao, ja isto tebi imam nešto reći, ali me je isto strah,…tako da smo u isto vrijeme rekli da razmišljamo o prijavi na Doru, rekao je Vinko