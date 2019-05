Sonja i Gordan napustili emisiju, Grubnić ponovno 'eliminator'

Sonja Kovač i Gordan Vogleš izgubili su u plesnom dvoboju u kojem su se našli s Markom Grubnićem i Elom Vuković. Jive ih je izbacio iz showa iako je žiri komentirao da su detalji presudili.

Prvi par koji je zaplesao na pozornici showa su Slavko Sobin i Gabriela Pilić, a publiku i gledatelje pozdravili su s rumbom. “Dojmili ste me se. Jedino bih u ovoj fazi volio vidjeti malo više prizemljenosti, ali jednostavnost i iskrenost su najčešći put do uspjeha i to ste upravo pokazali”, rekao im je Nicolas. Dinko je primijetio kako su usvojili njegove savjete i pohvalio ih za to, a Tamara je rekla kako se između njih vidi velika plesačka kemija. “Prva rumba je bila minimalistička, a ova je bila puno bolja. Čestitam vam”, poručila je Almira.

Slavko i Gabriela su kao svoj drugo ples izveli tango. Očekujem da date malo više od sebe, poručio mu je Dinko. Tamara se s njim nije složila već je pohvalila na elementima inozemnih tanga i čestitala im. “Potpuno drugačiji tango, fenomenalno je bilo”, oduševljena je bila Almira.

Valcer su plesali Viktorija Đonlić Rađa i Marko Mrkić. “U mom svijetu je ljestvica za tebe visoko postavljena pa pripazi na držanje malo. U svakom slučaju, lijepo”, Tamara. “Ples je bio prekrasan i ti zanosna. Očarana sam”, poručila je Almira Viktoriji. “Bilo je vrlo emotivno, uz divnu pjesmu našeg Olivera. Sviđa mi se sklad u vašem plesu. Meni ste bili divni”, zaključio je Dinko.

Jazz dance je bio drugi Viktorijin i Markov ples. “Meni je ovo bilo fantastično. Dinamična, seksi, energična. Da nisam znala tko si, mislila bih da si dio plesačkog tima”, zaključila je Almira. Nicolas smatra kako je Viktorija bila odlična, a Dinko joj je poručio da je rasturila i dokazala da je prava plesačica. “Čestitala bih na najboljoj izvedbi jazz dancea”, rekla im je Tamara.

Marko Grubnić i Ela Vuković prvo su otplesali cha cha cha. “Bilo je veselo i dinamično. Apsolutno si prisutan u momentu, uvijek uz svoju partnericu. Nisam vidjela dovoljno bokova, a ti to možeš. No vrlo sam zadovoljna”, zaključila je Almira. Nicolas se složio s Almirom u kritici. “Pametan si i vidim da ne ljubiš baš cha cha. Zapravo si polivalentan. Svaka čast”, poručila im je Tamara.

Marko i Ela su s tangom zapalili publiku u studiju. “Daj veliku pusu Eli, Marko zato što zahvaljujući njoj bio si muzički točan i tehnički točan”, Nicolas. Dinko je zaključio kako je Marko pokazao strast i kako je bio odličan, baš kao i Almira. “Pleše nama mačak mali, u tangu ti Marko ama baš ništa ne fali”, rekla je Tamara.

Sonja i Gordan otplesali su u desetoj emisiji razigrani i prpošni jive i prije dvoboja i to na pjesmu “Rock me baby” grupe Riva. “Vrlo ste dražesni večeras. Bila je dobra energija, poboljšali ste se od prvog jivea”, primijetio je Dinko. “Falilo mi je više kickova u koreografiji, ali držanje je bilo bolje”, pohvalila ih je Almira. “Slatka pjesma i slatki jive. Nicolasu je nedostajao kontinuitet. Nakon jivea Sonja i Gordan predstavili su se valcerom.

Nakon izvedbe rumbe Ivana Šarića i Paule Jeričević studio se orio od glasnih ovacija njihovih navijača. “Ivane, tvoja vještina vođenja je fenomenalna. Bio si tako pažljiv. Imate kvalitetu koju imaju samo vrhunski plesači. Mislim da će se godinama pričati o Šariću”, zaključio je Nicolas. “Bilo mi je lijepo vidjeti temperament koji ste uskladili. Najbolja rumba večeras”, čestitao im je nastupu Dinko. Tamara bi voljela angažirati Ivana u Hrvatskom plesnom savezu i time potvrdila koliko joj se svidio njegov talent kojim je oduševljena. “Razmišljam intenzivno o tebi ali htjela bih to podijeliti sa svima. Razmišljam u smislu što je to što imaš, a puno toga nemaš. Rekli smo, nogice ko perajice, rukice k’o lopatice, ali prisutnost i izvedba fenomenalna. Ti sve svoje mane pretvoriš u vrline. Da mogu, dala bih ti 20, ali nažalost ne mogu”, izjavila je Almira koja je na kraju ovaj ples ocijenila desetkom, baš kao i svi ostali članovi žirija.

Osim rumbe, Ivan u Paula su za desetu emisiju uvježbali i quickstep. “Bila mi je draža rumba, teško mi se priviknuti na quickstep”, poručio im je Dinko. “Velika razlika u visini je vama problem za standardne plesove. Ali nakon rumbe otplesati isto i quickstep je nemoguće”, izjavila je Tamara, a Almira dodala kako ju je osvojio u potpunosti. “Vi ste točno pogodili što je quickstep. Vaši koraci bili su brzi, sitni i dinamični”, kratak je bio Nicolas.

