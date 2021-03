Snježana Dujmić 7 mjeseci nakon Rajkove smrti ponovno tuguje: "Osjećam se slomljeno"

Snježana Dujmić, udovica legendarnog glazbenika i skladatelja Rajka Dujmića, sa svojim je pratiteljima podijelila vijest koja ju je potresla. Njezin prijatelj Marijo Pejić, inače predsjednik nevladine udruge Hrvatsko narodno vijeće BiH, iznenada je preminuo u 43. godini života uslijed pogoršanja prouzročenog zarazom koronavirusom. Marijo je bio blizak s obitelji Dujmić, a Snježana je to potvrdila i u emotivnoj objavi.

- "Marijo je dobrota koja hoda". Tako je Rajko opisivao Marija Pejića. Upoznali smo se kad je Marijo studirao u Zagrebu, imao je malo više od 18. godina. Izgubila sam jednog velikog, iskrenog i odanog prijatelja. Dragi Marijo počivaj u miru. Ivani i obitelji iskrena sućut - napisala je Snježana te poručila da se osjeća slomljeno.

Foto: Facebook

Ova tragedija slomila je Snježanu koja se prije samo sedam mjeseci oprostila od svog voljenog Rajka. - Da budemo iskreni, to ili će se dogoditi u ovih 6 - 10 mjeseci ili se neće dogoditi, a varijanta da se neće dogoditi postoji jedino u slučaju da se, ne daj Bože, nekome od nas nešto dogodi. To do kraja godine treba biti snimljeno - kazao nam je nedavno Ninčević.

Foto: Igor Kralj/Pixsell