Smrt domaćeg glumca u 27. godini šokirala javnost: Iznenada preminuo 2019. godine

Prošlo je nešto više od četiri godine otkako nas je prerano napustio naš kazališni, filmski i televizijski glumac Robert Budak. Robert je rođen 21. ožujka 1992. u Zagrebu i sada bi napunio 32 godine. Studij glume na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu završio je 2017., a iste te godine postao je stipendist, potom i član ansambla Zagrebačkog kazališta mladih.

U matičnom kazalištu nastupao je u predstavama "Sherlock Holmes", "Alisa u Zemlji čudesa", "Tit Andronik", "Zdrav i čisti dom, to je baš po mom", "Proba orkestra" te "Huddersfield". Glumio je i u drugim zagrebačkim kazalištima, velikom broju radijskih drama, televizijskim serijama "Stipe u gostima" i "Horvatovi", a ostvario je i uloge u filmovima "Zagreb Cappuccino", "S one strane", "F20", "Buđenje u strahu". Zapaženu, naslovnu ulogu ostvario je u predstavi "Romeo i Giulietta" na Dubrovačkim ljetnim igrama 2014.

Godine 2017. uručena mu je Nagrada hrvatskog glumišta za iznimno ostvarenje mladih umjetnika do 28 godina za niz likova koje je tumačio u predstavi "Taksimetar" u produkciji Teatra Exit iz Zagreba. Robert je bio jedan od najperspektivnijih domaćih glumaca, a njegov prerani odlazak šokirao je sve kolege i prijatelje.

- Robert Budak bio je glumac velikog srca, dječački zaigrane energije i neizmjerna talenta. Njegova glumačka snaga proizlazila je iz iskrene znatiželje prema ljudima, jednostavna ali nevjerojatno lucidna uvida u svijet koji ga okružuje, kao i stalne želje da u prenošenju vlastitog iskustva, snage ili strahova bude do kraja i u potpunosti autentičan - poručili su nakon vijesti o Robertovoj smrti iz Zagrebačkog kazališta mladih.

- Ova fotografija je iz 2014. kada smo skupa glumili na klasi na ADU. Za mjesec dana smo trebali skupa početi raditi novu predstavu u ZKM-u kojoj smo se oboje jako veselili. Danas nas je napustio dragi i beskrajno talentiran Robert Budak, iz interne zezancije zvan 'ujače'. Previše prerano. Ujače lijepo putuj - napisala je pak na društvenim mrežama tada njegova kolegica i redateljica Arija Rizvić. Od glumca su se tada oprostile i kolegice Tihana Lazović i Jelena Perčin.

- Upravo sam saznao da je jedan od mojih srednjoškolskih kolega i jedan od najtalentiranijih glumaca koje sam upoznao, preminuo danas ujutro. Robi, bio si stvarno jedinstven lik, i bilo mi je zadovoljstvo biti s tobom u 'Phantom Of The Opera' prije 9 godina - poručio je tada i glazbenik Dino Jelusić. Podsjetimo, Robert je iznenada preminuo 27. siječnja 2019. u dobi od samo 26 godina.

