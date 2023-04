Štefica ne staje ni nakon što je izgubila više od 30 kg u showu, ovako više ne izgleda

Štefica Sever, bivša kandidatkinja ''Života na vagi'' privukla je mnogo pozornosti u showu jer je javno pokazivala svoje emocije. Glasna i srčana Štefica, kojoj nije bio problem pustiti suzu zbog prijatelja koje je tamo upoznala, bila je mnogima među omiljenim kandidatima, a ova bivša atletičarka još uvijek se drži svega što je naučila u showu. To je pokazala i na fotografijama koje objavljuje na društvenim mrežama. Prije samo tjedan dana objavila je foografiju na kojoj se vidi kako peče meso. Vidno mršavija Sever bila je dobre volje, odjevena u zelenu hudicu i uže traperice.

Ona je inače, u show ušla sa 156 kg, a izašla je s 36 kg manje. Nakon povratka u Varaždin skinula je još 11 kg. Sever kaže kako je ljudi prepoznaju na ulici, a ponekad je ta pozornost smeta.

– Nekad mi ta pozornosti smeta. Neugodno mi je otići u trgovinu jer seciraju što kupujem. Zamislite da odem kupiti kruh ili burek, ili – ne daj Bože – da svratim u neki fast food. Jednom sam kupovala salamu za doma, a gospođa me u dućanu pitala: "Pa ne buš valjda ti to jela?" Ne, nisam ja to jela, ali i da jesam, to je moja odluka. Isto kao što je moja odluka bila da uđem u ''Život na vagi''. I sad, nekoliko mjeseci nakon povratka u stvarnost, mogu reći da mi je to bila najbolja odluka u životu i nešto najpametnije što sam napravila – rekla je za regionalni.com.

Dodala je i da je ostala u dobrim odnosima s drugim kandidatima iz showa, Željkom, Ivanom i Dominikom, no da je pred kraj snimanja imala probleme sa spavanjem, probavom te da ju je mučilo i koljeno.

Podsjetimo, iako se Štefica sama prijavila u show, početak nije baš bio lak. Prije prvog vaganja nije mogla spavati.

– Guši me ta vaga. Organizam mi iznutra puca. Već tri dana gutam duboko knedlu u grlu. Jako mi teško ovo pada. Ne mogu spavati dva dana prije nego što idem na vaganje, a ovo mi je jedan od najgorih trenutaka u životu – rekla je u showu Štefica, a potom i objasnila zbog čega se tako osjeća.

Kad je stala na vagu ispred trenera Ede, Marijane i svog crvenog tima, Štefica se požalila da bi bilo bolje da nije došla u emisiju.

– Žao mi je što sam uopće došla ovdje. Nisam znala da se mogu toliko povezat s ljudima, biti s njima 24 sata. Svi smo kao obitelj. Ti svi ljudi imaju nekakvu svoju priču, prošli su puno toga u životu. Ponosna sam i sretna što sam dio ovog tima. Jasno mi je da je sve ovo igra, jedan dio showa. Bilo mi je jasno da će netko kad-tad ispasti, a na takve stresne situacije jako teško reagiram. Ne znam se s time nositi – kazala je Štefica.

Štefica je inače iz Varaždina i radi kao administratorica u jednoj javnoj službi. Otkrila je, kada se prijavljivala, da je okidač bio njen 40. rođendan. Tada je kolegicu zamolila da otvori stranicu showa i tamo je prijavi. Inače, ona se 20 godina bavila teškom atletikom, bacanjem kladiva i kugle te se družila i s Ivanom Brkljačić, jednom od naših najboljih atletičarki.

U sezoni u kojoj se natjecala Sever pobijedio je kandidat Josip Čapo (31). On je odnio novčanu nagradu od 150.000 kuna. Josip je na prvo vaganje došao sa 172 kilograma, a na finalnom je imao 93,7 kilograma. Tijekom svog sudjelovanja u showu skinuo je 78,3 kilograma, odnosno 45,5 posto tjelesne mase. Oduševljena voditeljica Marijana Batinić u trenutku kada je vidjela njegov rezultat poručila mu je da je skinuo težinu odraslog čovjeka.

Kako je na početku rekao, Čapo se u emisiji prijavio zbog obitelji koja mu znači sve u životu. Prije vaganja otkrio je i da se borio s leukemijom te da ju je pobijedio zahvaljujući alternativnoj medicini.

