Simona se vratila na Instagram nakon pet godina: 'Razmišljala sam čemu sve to, ali u srcu je bio poticaj'

Simona Mijoković (37) jedno vrijeme svoj je život živjela podalje od Instagrama, a nedavno je ponovno odlučila aktivirati svoj profil. Što ju je potaknulo da se vrati na tu popularnu društvenu mrežu nakon čak pet godina izbivanja Simona je objasnila u podužoj objavi na svom Facebooku.

- Hvaljen Isus i Marija dragi prijatelji Osjetila sam u srcu da ovo podijelim...Prije četiri dana opet sam aktivirala svoj stari profil na Instagramu. Na poticaj srca i par osoba rekla sam si : ' ajd' idem upaliti ,iako ne znam što mi ' to treba '..? - započela je svoju objavu Simona.

- Kada sam se prije 5 godina maknula s njega bilo je to najviše zato jer me ' duhovno gušio'.Nikako se nisam mogla ' pronaći ' da budem na njemu. Sve je bilo previše svjetovno.. I kako da da ga sad opet palim? Hm.. razmišljala sam. Ali u srcu je bio poticaj . I nakon dva dana napisala sam anketu ( ovdje na story) da što mislite hoću li ostati ili još brže opet ugasiti. Moja prijateljica Renata znala je da sam to napisala sigurno jer već aludiram na gašenje istog. Piše mi i kaže nemoj pa tek si otvorila. Možda nekog i dotakneš tamo s riječju svjedočanstva . Ne znam, ne osjećam taj ' žar' da budem tamo pričam joj .. I dobivam poruku od druge predivne duše Irene : Da joj drago da sam otvorila profil ( aktivirala stari iako sve slike obrisala još prije 5 god, stavljala sam većinom o make up, kako sam šminkala i hodočašća gdje sam bila .... ) i da mi preporučuje da zapratim MARIJINE APOSTOLE. Da utorkom mole uživo Krunicu sedam Marijinih žalosti .I sinoć mi Instagram pošalje poruku : Marijini apostoli emitiraju uživo - napisala je Simona. Otkrila je i da se potom pridružila online molitvi.

- Inače kada su navečer online molitve meni je jako teško uz djecu moliti jer su i glasni, živahni i jednostavno 'nedaju ti ', ali jučer sam uplatila , pitala muža jer mogu molit s njima online rekao je da . Dragi prijatelji ja do sada NIKADA nisam osjetila takvu milost i pomazanje, mir i radost u molitvi online . Predivan vrsni, Isusov i Marijin , Bračni par Jakić predstavili se i oni su maknuli kameru da se ne vide oni - nego ISUS i Gospa su u središtu . Ta Njemu i pripada sva čast i slava. Inače osobno molim 7 Marijinih žalosti od svete Brigite evo 9 godina i nešto... Svim srcem radujem se ponovnoj molitvi, a svima koji imate Instagram preporučujem od sveg srca da zapratite i molite naravno na stranici MARIJINI APOSTOLI . Ako sam i mislila opet ugasit Instagram , ( za) sada ga neću . Jer Gospodin mi je nešto čudesno sinoć Učinio i progovorio po našoj Majci Mariji kod Marijinih apostola . Isuse hvala Ti - zaključila je Simona svoju objavu.

Simona Mijoković iza sebe ima brak s Antom Gotovcem s kojim je provela šest godina. - Dugo sam vjerovala da možda i mogu spasiti naš brak. Poput lavice sam se borila skupljajući mrvice naše ljubavi da bih našoj obitelji osigurala budućnost. Nekako sam se nadala da će Ante postati bolji, da će shvatiti kako griješi, da mene i Gabrielu ipak voli i da će se promijeniti, prestati s razuzdanim životom, ali to se nije dogodilo - rekla je Simona kada se odlučila rastati od Ante s kojim ima kćer Gabrijelu.

Njihov razvod je finaliziran 2010. godine i 12 godina kasnije ovaj bivši bračni par je konačno u dobrim odnosima i Ante Gotovac o tome je pričao pred kamerama RTL-a. - Simonom imam uredan kontakt i o njoj sve najbolje uvijek. Gabrijelu, nažalost, slabije vidim pošto je u Austriji. Velika je razdaljina i ova situacija s koronom strahovito ometa dolazak u Zagreb, pa i općenito viđanje Gabrijele. To mi je baš veliki problem i zbog toga mi je žao. Inače, imamo odličan odnos - rekao je Gotovac.

