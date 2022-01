Kći naše glumice: 'Prije par dana dobila sam dijagnozu. Nije me sram što idem na terapiju i što sam tražila pomoć'

Buga Marija Šimić (28), diplomirana solo pjevačica i glumica te kći našeg poznatog glumačkog para Vitomire Lončar i Ivice Šimića, na svom je Instagramu otvoreno progovorila o dijagnozi s kojom se susrela prije nekoliko dana. Naime, Bugi je dijagnosticiran ADHD, poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje ili poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću. O svojoj dijagnozi otvoreno je progovorila u podužoj objavi koju prenosimo u cijelosti:

"Bok, ja sam Buga i imam ADHD.

Prije par dana dobila sam službenu dijagnozu. F 90.0.. Tko bi tako malo znakova može donijeti toliko olakšanja.

"Dijagnoza" zvuči strašno i kao nešto čemu se ne bi trebao veseliti. Pa ipak - kad sam pročitala službeno da je to to - odahnula sam i nasmijala se.

Sad mi se objasnilo tako puno stvari. I mogu se prestati kriviti za puno stvari. A najbolje od svega - sad napokon mogu naučiti i shvatiti kako moj mozak funkcionira i to primijeniti, što znači da će se kvaliteta mog života, posla, odnosa - podići na novu razinu.

Dijagnoza što se tiče mentalnog zdravlja nije strašna niti te zatvara u kutije. Dijagnoza je ta koja daje slobodu. Jer kad znaš što ti je - onda možeš nešto i poduzeti. Možeš naučiti to navigirati, a onda se otvara jedan cijeli novi svijet.

Obožavam svoju glavu. Zbog nje su nastale predivne predstave, divni projekti, zbog nje je moj život šaren, nasmijan, lud i divan!

Ali zbog nje je nastalo i puno nesporazuma, neugodnih situacija, nepročitanih mailova, neplaćenih računa, neodgovorenih poruka i poziva.

Foto: Instagram Moja glava je jednostavno drugačija. Malo dopamin trči po njoj drugačije. To je sve. Ali taj "to je sve" kad znaš da je to - to, otvara vrata. Daje olakšanje, objašnjava, usmjerava.

Dijagnoza kad dođe do mentalnog zdravlja nije izlika. Ne znači da sad mogu reći - a imam ADHD pa ne mogu. Dapače. Dijagnoza je odgovornost prema sebi i drugima. Oružje koje ti može pomoći da život bude ljepši, bolji.

Zašto govorim ovo javno?

Jer mi se već par ljudi javilo da me pitaju gdje sam se testirala i da žele i oni napokon odgovore.

Jer se ne sramim reći - idem na terapiju. Tražila sam pomoć. Želim da mi život bude bolji.

Moj ADHD nije tako veliki problem. Ali ima ljudi koji zaista imaju problema, a boje se tražiti pomoć. Jer misle da će biti osuđeni. Da će "drugi ljudi" reći da su ludi. Da će izgubiti posao. Što su realni strahovi.

Ali zbog toga užasno se puno ljudi muči, a ne bi trebalo. Ne moraju. Jer postoji pomoć. I svatko zaslužuje da mu bude lakše.

A osobito želim govoriti o ovome jer je ADHD kod žena iznimno slabo dijagnosticiran. O tome se počelo pričati tek nedavno. A želim da svi dožive olakšanje i otvaranje svjetova kakvo sam ja doživjela kad sam vidjela na papiru tu oznaku "F.90.0".

Mentalno zdravlje jednako je važno kao ono fizičko. Odlazak na psihoterapiju te ne čini ništa luđim od odlaska na fizioterapiju kad slomiš ruku. I čvrsto se nadam da ćemo uskoro živjeti u društvu koje to podupire i razumije. Da nisi lud ako kažeš - trebam pomoć. Čovjek si", napisala je Buga koja svoji primjerom želi pomoći drugima koji se bore sa sličnim problemom.

Inače, Buga je sa samo 6 godinadebitirala je u zagrebačkom HNK u operi Madame Butterfly, a gotovo 22 godine poslije na istu je pozornicu stala kako bi preuzela nagradu hrvatskog glumišta za najbolje žensko glumačko ostvarenje, i to u predstavi za djecu i mlade "Sunce djever i Neva Nevičica" Kazališta Mala scena koje je preuzela nakon što su njezini roditelji preselili u Kinu.

