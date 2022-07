Sjećate li je se? U 80-ima je bila velika tinejdžerska zvijezda a danas biste je teško prepoznali

Ako ste krajem osamdesetih bili tinejdžer, tada je sigurno uz postere Samanthe Fox i Sabrine zid vaše sobe krasio i poster Tiffany, velike tinejdžerske zvijezde, koja 1987. nije silazila s vrhova top lista zahvaljujući svojoj verziji pjesme "I Think We're Alone Now", koju su prvobitno snimili Tommy James and the Shondells, 1967. godine.

Tiffany Renee Darwish rođena je 1971. u Norwalku, predgrađu Los Angelesa, a imala je samo 13 godina kada ju je otkrio producent George Tobin i s njom potpisao ugovor. Početkom 1987. objavila je debitantski album, a prvi singl "Danny" prošao je gotovo nezapaženo. Tobin ju je tada poslao na nacionalnu turneju po shopping centrima, zahvaljujući kojoj je postala popularna. Singl "I Think We're Alone Now" ubrzo je došao do broja 1 američke top liste, baš kao i pjesma "Could've Been". Nakon toga, obradila je i Beatlese s pjesmom "I Saw Him Standing There", i postala najmlađa Amerikanka s brojem 1 na nacionalnoj top listi albuma.

Iako se na Tiffanynom drugom albumu, "Hold an Old Friend's Hand", nalazio singl koji se našao u top 10, album nije komercijalno postigao uspjeh prvog. Nakon toga Tiffany nije uspjela vratiti slavu, premda je 2000. objavila album "The Color of Silence", koji je dobio odlične kritike. Godine 1992. postala je i majka, kada je u braku s make up umjetnikom Bulmarom Garciom rodila sina. Kao i mnoge druge posrnule zvijezde, Tiffany je slavu probala vratiti televizijskim projektima, ali i fotografiranjem za Playboy 2002. godine.

- Sinu sam objasnila da je to kao da sam se slikala za Vogue ili Elle, samo što se malo više vidi, rekla je tada Darwish.

Tri godine kasnije sudjelovala je u TV showu "Hit Me, Baby, One More Time", u kojem su se natjecale nekadašnje pop zvijezde. Došla je do finala u kojem je pobijedio Shakin Stevens. Zanimljivo je i njeno sudjelovanje u showu "Celebrity Fit Club", svojevrsnom "Životu na vagi za slavne osobe". Tijekom showa smršavjela je 13 kilograma, sa 69 na 56 kilograma. Tiffany je slavu pokušala vratiti i u prošlom desetljeću, kada je otišla na turneju s kolegicom Debbie Gibson, a zatim i glumila u nekoliko filmova, te se pojavila u hit-seriji "Kako sam upoznao vašu majku". Kao i brojne druge zvijezde, i Tiffany je bila žrtva stalkera. Dvojica obožavatelja tvrdila su kako su obojica u vezi s njom, a o tome je 2008. snimljen i dokumentarni film "I Think We're Alone Now". Marljiva Tiffany i dalje snima pjesme i nada se kako će se nakon 35 godina vratiti na vrhove top lista.

