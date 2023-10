Sjećanje Nine Badrić na TV legendu: Čuvao mi je leđa kada su za mene bila neka nezgodna vremena

Dva mjeseca nakon smrti Miroslava Lilića, legendarnog televizijskog voditelja i urednika, te direktora Croatia Recordsa, u zagrebačkom hotelu Sheraton jučer je predstavljeno drugo izdanje njegove knjige "Bez reprize", ali je održana i komemoracija na kojoj smo se još jednom prisjetili što je Lilić značio za hrvatsko novinarstvo i diskografiju. Komemoraciji i predstavljanju knjige prisustvovala je i pjevačica Nina Badrić koja je danas na Instagramu objavila svoje sjećanje na Lilića.

- Jučer je bila komemoracija televizijskog velikana nezamjenjivog Mire Lilića. Po želji obitelji otpjevala sam mu" Odlazak". Bio je to radostan odlazak jer ne poznajem nikog tko je tako bogato, snažno i u punini živio svaki dan života kao Miro. Zvala sam ga “alo alooo”jer je to bila njegova poštapalica a njemu je to bilo simpa. Imali smo specifican odnos pun dugih razgovora i tone smijeha mada sam mu po godinama mogla biti kćer. Bio mi je veliki zaštitnik, anđeo čuvar i čuvao mi je leđa kada su za mene bila neka nezgodna vremena. Hvala veličanstveni Miro za sve što ste učinili za mene. Rekli ste: ”Volite se, ljubite, praštajte. Ako nećete sada popravnog nema.” Voli vas vaša Badrićko - napisala je Nina na Instagramu i podijelila nekoliko fotografija s promocije i jednu s pokojnim Lilićem.

Promocija je okupila veliki broj Lilićevih kolega i prijatelja, a o knjizi i Liliću govorili su glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić, dugogodišnji urednik Jugotona i Croatia Recordsa Siniša Škarica, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb, ravnateljica programa HRT-a Marija Nemčić, bivši ravnatelj HRT-a Mirko Galić, general Mladen Mikolčević i novinar Boris Rašeta. Program je vodio Duško Ćurlić. Na samom početku Stanko Šarić otpjevao je omiljenu Lilićevu pjesmu "Svirci moji", a zatim je prikazan kratki film s izborom Lilićevih priloga s HRT-a.

- Miro je bio jedan od najupečatljivijih djelatnika HRT-a. Za njega su obitelj, društvo i televizija. Bio je čovjek koji je okupljao ljude. Sjećamo se trenutaka kada su s njim živjeli različiti ljudi koje je on uspio okupiti. Legendarna su okupljanja kod Pere na Šalati. Radio je u raznim političkim vremenima ali uvijek je ostao svoj. Tri su ključne stvari u njegovoj karijeri: nepogrešivo je radio tv raspored u vrijeme kada nije bilo agencija koje su pratile raspored, zatim njegov program "Za slobodu" je najsvjetlije vrijeme HRT-a. Treće, fasciniralo me s koliko je strasti pratio sve tv emisije. Surađivali smo do njegove smrti, a neke od najboljih inovacija HRT-a njegovo su djelo. Miro, hvala ti na svemu - kazao je Robert Šveb na komemoraciji.