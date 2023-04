Sin Davora Gopca s bendom izdao album, u spotu glumi i poznata glumica: Zove se 'Mama' jer je mama car

Album grupe Donkey Hot zove se ''MAMA'' zato što je mama car i nema se kako drugačije zvati. ''To je naš album i može se zvat kako hoće, a hoće se zvati MAMA.'' – zaključak je Vilija Gobca, frontmena ove energične petorke koja objavljuje svoj dugoočekivani debitantski album. Tokom slušanja albuma jasno je o kakvom se bendu radi - pjesme su duhovite, upečatljive i neke od njih uvijek će vam izmamiti osmijeh na lice, ali daleko je to od površne duhovitosti, svirka je čvrsta i rifovi osvajaju.

Donkey Hot uplovio je u 2023. s puno svježe energije koju možemo itekako čuti i osjetiti na njihovim koncertima na kojima publika gotovo nikad ne ostane ravnodušna: ''Na svim koncertima do sada bilo je odlično. Ljudi se obično iznenade kad vide da trošimo puno energije prilikom nastupa. Rock publika uvijek uživa u našim koncertima, a obično na početku očekuju razmaženog Gopčevog sina…a on i dođe.'' – rekao je Vili na što je Mihovil Burek dodao: ''Obožavamo gledati reakcije ljudi, Vili ima to nešto da diže iz mrtvih.''

Za vrijeme snimanja albuma cijeli bend je kliknuo s producentom Josipom Pilipićem, proces snimanja je bio brz, efikasan i ugodan što je na koncu dalo velike rezultate: ''Mislim da smo kolektivno kliknuli s njim i sviđa mi se što dijelimo mišljenje o upotrebi klavijatura kao instrumenta, koji može biti agresivan i distorziran i tak promijeni karakter cijele pjesme. '' – rekao je Marijo Dujmić.

Osjećaj zajedništva i međusobnog respekta benda pretočio se u produktivan kreativni proces stvaralaštva njihovog debitantskog albuma. Najavni singl 'Srce joj je ledeno' dolazi uz zanimljivi video spot pod redateljskom palicom Frane Pamića koji je radio i na prethodnom spotu za singl 'MAMA CARE': ''Ovom spotu smo pristupili kao kratkom filmu. Inače puno više volim ne narativne spotove, ali ovaj kao da nas je zvao cijelo vrijeme (smijeh). Drago mi je što smo se Vili i ja opet jako lako složili oko svega i da smo uspjeli pronaći narativ i smjestiti spot u neki period između 60tih i 80tih godina te ga snimiti sa super glumcima. Veliko je zadovoljstvo raditi kada netko kao Vili ima povjerenja i pruža apsolutnu slobodu za sve ideje! ''.

Foto: Ana Pavlović

U spotu u ulozi mame našla se Nataša Dangubić, poznata glumica koju smo među njenim brojnim ulogama imali priliku gledati i u seriji 'Bitange i princeze', a zajedno s njom u spotu pojavljuje se i glumica Lana Meniga u ulozi kćeri: ''Drago mi je da je Nataša Dangubić pristala glumiti mamu u našem novom spotu (Donkey očito ima „mama kompleks“). Nevjerojatno je upoznati nekoga koga još od osnovne škole gledaš u omiljenom domaćem sitcomu.'' – rekao je Mihovil Burek na što je Vili dodao: ''U novom spotu 'Srce joj je ledeno' glume Nataša Dangubić i Lana Meniga – obje fenomenalne i prekrasne glumice. Imam ogroman respekt prema Nataši i smatram da je jedna od naših najboljih glumica, također ju obožavam i kao osobu. Neizmjerno mi je drago što je pristala biti dio ovog spota. Lana je moja kolegica s akademije s kojom sam davno bio na klasi. Već je onda bila puno bolja glumica od mene. Hvala kolegice kaj ste došli u spot! Ekipa koja je snimala spot, Frane Pamić, Rene Recek, Petar Strmečki i Denis Komljenović su jedni od najboljih ljudi s kojima sam ikad radio na setu. Brzi, duhoviti, mladi i pametni. Podsjetili su me na ljude iz Donkey Hota. Veliko hvala knjižnici Kajšerov brijeg što su nam omogućili snimanje u svom prostoru i time doprinijeli spotu. Također, zahvaljujemo i prodavaonici instrumenata Music Max što nas prati i podržava!''

Cijeli album ''MAMA'' moći ćete čuti uživo, 28.04., u zagrebačkom klubu DVA OSAM: ''Prošle godine smo nastupali u DVA OSAM i bila je ludnica, odličan gig. Nadam se da ćemo napuniti klub i da će biti veselo. Također, nastupat će i zagrebački DkD, na čijem smo koncertu nedavno ostali oduševljeni.'' – rekao je Vili povodom nadolazeće promocije albuma, a karte možete kupiti putem službene stranice DVA OSAM na linku.

Album 'MAMA' dobar je čušpajz različitih ukusa, ideja, vintagea i modernih stvari koje je Josip Pilipić fantastično upakirao u žestoki rock paket od 11 pjesama kojima su prethodila dva singla, 'Kineski restorani' i nedavno objavljeni 'MAMA CARE'. Album je dostupan u digitalnom izdanju na Spotifyu, Deezeru, iTunesima i svim ostalim digitalnim servisima.

