'Sevdah je ljubavna pjesma u kojoj ima patnje i u njoj se svatko može naći. Danas fali takvih pjesama'

Zagreb će u utorak, 28. studenoga, ponovno zaroniti u dubine sevdaha jer se tradicionalni “Sevdah u Lisinskom” priprema za svoje osamnaesto izdanje, ove će godine koncert 30. studenoga biti dostupan i publici u Osijeku, najavio je organizator koncerata Music Time.

Nastupit će eminentni izvođači sevdalinki, među kojima će se ove godine naći legendarni Nedeljko Bilkić, Ana Bekuta, Dragan Stojković Bosanac i Esad Kovačević, a pridružit će im se talentirani izvođači Mirza Selimović, Marija Šestić, Adnan Jakupović, Šejla Grgić i Pavao Anić. Nastupit će uz pratnju orkestra maestra Dinka Mujanovića.

Ove godine, na zahtjev publike, projekt gostuje i u Osijeku, u nešto malo izmijenjenoj verziji. U Kinu Urania 30. studenoga uz orkestar Dinka Mujanovića nastupit će Nedeljko Bilkić, Marija Šestić, Šejla Grgić, Alma Subašić, Anić, Esad Kovačević i Biljana Prokić.

Publika će i ove godine imati priliku doživjeti autentičnu ljepotu bosanskih tradicionalnih i gradskih ljubavnih pjesama kao što su “Žute dunje”, “Tebi majko, misli lete”, “Emina”, “Ne klepeći nanulama”, “Čudna jada od Mostara grada”, “Moj dilbere”, “Snijeg pade na behar”, “Kad ja pođoh na Bembašu” i mnoge druge.

– Brendirali smo ovaj mjesec i ljudi koji vole sevdah navikli su da je ovaj koncert u studenom. Stoga nam ne treba reklama, odmah smo i ovaj put brzo rasprodali sve karte. Možda će netko pomisliti kako na “Sevdah u Lisinskom” dolaze većinom Bosanci, no Zagrepčani itekako vole tu glazbu. Mi smo to digli na veći produkcijski nivo. Nažalost, danas više nema zvijezda poput Nedžada Salkovića, koji nam je rekao da ipak više ne može pjevati tako kvalitetno kao nekad. No zato imamo Nedeljka Bikića i Anu Bekutu. uvijek promoviramo i mlade izvođače. Neki od njih su odrasli uz ovaj projekt – kazao nam je producent koncerta Tomislav Kašljević i dodao kako ovaj projekt od početka radi s ljubavlju.

– Često me pitaju zašto je sevdah toliko popularan, a radi se o tužnoj glazbi. Znate ono, kao u vicu, kad su dječaka pitali što je to sevdah, a on odgovorio: “To je kad babo sluša muziku i plače.” Sevdah je ljubavna pjesma u kojoj ima patnje i u njoj se svatko može naći. Uz dužno poštovanje prema svima, danas nam fali takvih pjesama. Sevdah je bosanski brend i drago mi je da sam dao svoj doprinos njegovoj afirmaciji u Zagrebu – ističe Kašljević koji je izdvojio i neke od najboljih koncerata u proteklih 18 izdanja.

– Recimo, zajedno su nastupali Edin Karamazov i Amira Medunjanin i pjevali “A šta ćemo ljubav kriti” Silvane Armenulić. Peca Popović je u Beogradu prvi put čuo Amiru i ostao je zapanjen. Rekao mi je da nije znao da postoji takav glas na Balkanu. Zajedno su nastupale i Hanka Paldum i Tereza Kesovija i pjevale “Ko ti kćeri pokida đerdane”. To su trenuci koje pamtim – kaže Kašljević i dodaje da mu se svake godine javljaju razni izvođači koji bi htjeli nastupati na ovoj manifestaciji.

– Nekima možda nije jasno da je ovo manifestacija za prvu ligu sevdah izvođača i da amaterima nije mjesto kod nas. Bilo je čak slučajeva i da su mi nudili novac da nastupe na “Sevdahu u Lisinskom”. Samo sam im se zahvalio jer ovo je brend i to svi znaju – ističe Kašljević i dodaje da će ovu manifestaciju raditi dok bude interesa i dok god bude pun Lisinski.

Najveća zvijezda ove godine je legendarna srpska pjevačica Ana Bekuta, koja će prvi put nastupiti na “Sevdahu u Lisinskom”.

– Mene su i prije zvali, ali se nisam nikako mogla uskladiti s obavezama. Sevdalinku volim, ona je formirala i moj glazbeni ukus. Odrasla sam u kući u kojoj se svirala i pjevala sevdalinka. Moj pokojni otac svirao je frulu, tako da mi je sevdalinka u genima. Radujem se ovom koncertu pogotovo zato što dosad nikad nisam izvodila pjesme koje ću pjevati u sklopu ove manifestacije. To je još jedan razlog više da se radujem nastupu – kazala je Ana Bekuta.

