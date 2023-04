Serija koja je munjevitom brzinom pobrala simpatije kritičara i publike

Beef, Netflix

Uovom teroru sadržaja sa sve brojnijih streamera veselje je kada možete pronaći neki skriveni biser. “Beef” je svakako jedna od takvih serija koja je munjevito pobrala simpatije i od publike i od kritičara, a bez neke posebno pompozne najave. Takve, čini se, u barem 50 posto slučajeva završavaju ozbiljnim debaklom pa je zaključak logičan - teško je dobro procijeniti ukus publike. Jedan od načina da se dobije gledana serija jest obraćanje uobičajenim ljudskim osobinama i situacijama, odnosno pritiscima, kojima smo i mi ovdje dnevno izloženi. Steven Yeun, nekada zvijezda “Živih mrtvaca” koja je od cijele ekipe do sada ostvario najviše, glumi Dannyja, obrtnika kratkog fitilja koji se bori sa zadržavanjem klijenata dok pokušava brata koji je već poodavno punoljetan poslati u stvaran život. On na najneobičniji način susreće Amy, glumi je Ali Wong, uspješnu poduzetnicu, zahvaljujući čemu vozi jednog lijepog Mercedesa. I kada Amy skoro udara Dannyja na parkiralištu, ovaj poludi, ali Amy odluči - ne ostati dužna. Zanimljiv način kako započeti odnos, ali ni to nije ni približno ono što nas sve čeka u ovoj neočekivano dobroj seriji. Pomalo otkrivamo dalje problematike koje muče Dannyja čiji su roditelji prorajtali hotel koji su imali ulažući u sumnjive poslove rođaka Isaaca koji se vraća iz zatvora. Ali je Dannyjeva obitelj sada bez novca koji brat pokušava namaknuti trgovanjem kriptovalutama, ali usput ima i neke potencijalno skupe poroke. Amy je, pak, udana za muža umjetnika koji kod kuće pokušava doseći slavu svojeg velikog oca. No, ona je ta koja zarađuje. Oboje su, dakle, predisponirani za osobnu eksploziju koja će i nastupiti pri prvom osobnom susretu. A to je dolazak Dannyja ravno Amynoj kući kako bi nešto popravio. I tu nastupa kompletan kaos koji vodi u neslućene zaplete u kojem dvoje glumaca uspijevaju najzornije dočarati što znači podžanr dramedija. U brdu malih živčanih slomova i Yeun i Wongova uspijevaju često biti iznimno duhoviti odskačući od ionako dobro postavljenog scenarija u tom smislu. Također, radnja se odvija u krugu Amerikanaca azijskog porijekla koji nerijetko parodiraju svoje porijeklo. Jasno, sjajan rad koji su posljednjih godina napravili južnoazijski filmaši osvajajući i Oscare, pa su tako ušli u američki mainstream, otvorio je širom put ovoj seriji koja će vas sigurno iznenaditi. Možda neće pokupiti brdo Emmyja kao “Naslijeđe”, ali ako kojega, ili nekoliko, i zgrabi, u svakom slučaju mi oko toga ne bismo bili iznenađeni. A svemu treba pribrojati i vrlo dobro odabran soundtrack. Svakako odvojiti neko od ovih prohladnih popodneva i pogledati.

The last Thing he told me, Apple TV+

Nakon dosta ozbiljnog niza neuspjeha koji je imala Jennifer Garner, dođe čovjeku da joj poželi konačno i neki uspjeh. Čini se da bi ova serija mogla biti tako nešto, pa smo još jednom ugurali i Apple Tv+ u ovaj pregled. Serija je temeljena na književnom predlošku, istoimenom romanu Laure Dave, koja je postala trenutnim bestselerom, pri čemu je sjela na prvo mjesto New York Timesove liste, a onda provela na listi sljedećih 65 tjedana. Radnja se bavi Hannah koja iznenadno ostaje bez muža Owena koji nestaje ostavljajući samo poruku u kojoj je moli da se nastavi brinuti za njegovu kćer Bailey. A Bailey nije osobito sklona Hannah, ali nakon što otkriva vreću s velikom količinom novca, ostaje joj jedino da s pomajkom potraži odgovore o svojem ocu. I kako se u istragu uključuje i FBI, tako se u jednom trenutku razotkriva i kako je Owen skrivao svoj pravi identitet. Uz Garnerovu tu je i Nikolaj Coster-Waldau kojega znamo iz “Igre prijestolja” koji je lani imao neočekivanu podcast-uspješnicu s Radiomanom.

Rennervations, Disney+

Jeremy Renner je u dosta ozbiljnoj nevolji, zar ne? Jedan od popularnijih glumaca današnjice imao je ozbiljnu nesreću u kojoj ga je pregazila vlastita ralica, što je rezultiralo lomljenjem 30 kostiju i nizom drugih ozljeda, nakon čega se zvijezda brojnih filmova i serija dobro oporavlja Pa pružimo onda i s naše strane podršku Renneru gledajući ovu vrlo interesantnu seriju za koju je morao odvojiti ozbiljno vrijeme. Jer, on ide svijetom pomažući zajednicama svojim znanjem, a koje nije tako obično. Renner, čini se, zna dosta o vozilima, zna ih slagati i popravljati, a ovdje to izgleda doista zabavno, onako kako to u Disneyju znaju. Stvar je da Renner otkupljuje rabljena komercijalna vozila, najčešće autobuse, i preuređuje ih sa svojim prijateljima kako bi poslužila prvenstveno djeci u zajednicama gdje postoji nekakva potreba. I Renner s ekipom odgovara na takav način, radeći im vozilo koje će popuniti nastale praznine. Zaista sjajna feel good dokumentarna serija kakvih bismo voljeli gledati više od hollywoodske A-liste.

Dead Ringers/Ukleti Blizanci, Amazon Prime Video

Upravo danas na Prime Videu je dostupna obrada dobrog psihološkog trilera Davida Cronenberga iz 1988. Tko je gledao, zna da se u tom filmu Jeremy Irons pojavljuje u dvostrukoj ulozi blizanaca ginekologa koji zloupotrebljavaju činjenicu kako ih nitko ne može raspoznati. U novoj TV seriji situacija je obrnuta, Rachel Weisz je u takvoj ulozi, glumi blizanke Mantle, a čini se u nešto plemenitijoj ulozi, barem prema najavama. Ili je suprotno, sudeći barem prema traileru? Iako Rachel Weisz cijenimo, a i riječ je o glumici s ozbiljnim nizom odličnih uradaka, svakako ćemo biti oprezni u bilo kakvoj ambicioznijoj najavi jer su remakeovi nastavljajući trend koji, međutim, rijetko kada ponudi i nešto što je doista vrijedno nove obrade. Zadnjih godinicu-dvije sjećamo se uglavnom u najmanju ruku blijedih, ako ne i jako loših, obrada kultnih naslova, a ovdje je zadatak pogotovo težak jer Cronenberga ne može oponašati baš nitko. Ovdje ćemo dati šansu jer je Rachel Weisz ozbiljna glumica koja sigurno zna prepoznati potencijal, a scenarij je radila iskusna dramaturginja Alice Birch.