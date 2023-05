Schwarzenegger se vraća glumi: 'Ovo je prilika kakve nije bilo 80-ih i 90-ih kada sam gradio karijeru'

U prvoj epizodi serije "FUBAR", Arnold Schwarzenegger tumači ulogu CIA-ina agenta kojega nazivaju "najbržim 65-godišnjim bijelcem na planetu". Istina je međutim da Schwarzenegger u stvarnom životu ima 75 godina i "FUBAR je prva televizijska serija u kojoj glumi: osam epizoda u kojoj se miješaju akcija i komedija i koja u četvrtak ima premijeru na streaming platformi Netflix.

"Ovo je prilika kakve nije bilo 80-ih i 90-ih kada sam gradio karijeru nakon filmova "Conan Barbarin" i "Terminator", rekao je Schwarzenegger. U TV seriji Schwarzenegger igra operativca CIA-e Lukea Brunnera, na pragu mirovine, koji uskače spasiti drugog agenta iz opasnog zadataka. Ispostavi se da je taj drugi agent Lukeina kći Emma, pa onda otac i kći nastavljaju frenetičnu opasnu misiju oko svijeta kako bi zaustavili negativca zvanog Boro koji želi oružje za masovno uništenje.

"Ponaša se prema meni kao da sam dijete", žali se Emma (u seriji je igra Monica Barbaro) koja dijeli brojne očeve vrline, ali i ćud pa njih dvoje žestoko verbalno odmjeravaju snage. "Kaotično je i to stvara mnogo zabavnih prilika", neke od njih intenzivne su, život ili smrt, a neke su jako smiješne, kaže Schwarzenegger. Njihov odnos je "vrlo složen" jer Emma čini sve samo da nije poput tate, no "onda shvati da što se više borimo da ne budemo poput naših roditelja, to smo im sličniji".

