Saša Vujnović o Editinoj pogibiji: nismo se odvajali jedno od drugog

Saša Vujnović, sudionik šeste sezone reality showa 'Farma', još uvijek ne vjeruje da je dvadesetčetverogodišnja natjecateljica Edita Ptičar poginula. Za nju ga vežu samo lijepa sjećanja., prenosi 24 sata.

- Kad se sjetim Farme, iako je to bilo snimano prije godinu dana, srce mi zaigra. Edita je bila posebna djevojka, osoba kojoj sam sve mogao reći. Do sad to možda nisam govorio, ali između nas je bilo nešto više od prijateljstva. I nismo se odvajali jedno od drugog. Baš smo uživali skupa – priča Saša.

Tužnu vijest javila mu je kandidatkinja showa Anica Orehoci, i od tada ne prestaje misliti o Editi.

- Zvonio mi je mobitel i čim sam se javio znao sam da nešto nije u redu. Anica mi je rekla što je bilo i od tada kao da više ništa nisam čuo. Počeo sam samo razmišljati o tome zašto ju je Bog uzeo. Sjećam se njenog smijeha i zafrkancije. I iskreno kažem, još uvijek nisam svjestan da nje nema - pojašnjava.

Edita i Saša imali su pravu ljubavnu priču u kući. Iako je Edita imala dečka kad je počelo snimanje, s njim nije bila baš u najboljim odnosima jer je otišao u Njemačku zbog posla. S druge strane, Sašu je ostavila supruga s kojom ima sina, a u emisiju se prijavio samo kako bi joj dokazao da nije tako loš kao što ona misli.

Edita i Saša 'kliknuli' su odmah prvog dana i svi su u kući vidjeli da između njih postoji kemija.

- Bilo nam je lijepo. Zaspali bismo skupa, ne bismo brinuli ni o čemu. To što smo mi imali bilo je posebno i trajalo je i nakon showa. Bili smo skupa kratko, ali slatko. Uvijek će mi biti u sjećanju - zaključio je Saša.

Podsjetimo, natjecateljica 'Farme' poginula je u petak u 5 ujutro u mjestu Topolje kod Ivanić Grada. Imala je 24 godine.

