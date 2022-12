Šarmantna glumica oduševljava i u novoj sezoni, no mnogi ne znaju za njezinu borbu s teškom bolešću

Iščekivanje i odbrojavanje dana za brojne obožavatelje Netflixove serije 'Emily u Parizu' napokon je završeno te mogu početi gledati novu, treću sezonu! Na ovoj popularnoj streaming platformi gledateljima je dostupno deset novih epizoda koje nastavljaju pratiti život mlade menadžerice za odnose s javnošću Emily Cooper koja je rodni Chicago zbog posla zamijenila predivnim Parizom.

Brojna pitanja

Na kraju druge sezone u zraku su ostala brojna pitanja, a nove epizode odgovorit će na njih. Tako ćemo moći vidjeti kako će Emily, koju igra Lily Collins, razriješiti svoju kompliciranu ljubavnu situaciju te kako će se snaći u još jednom ljubavnom trokutu u kojem se našla. Također, francuski ured tvrtke za koju ona radi se raspada, a mladu stručnjakinju za odnose s javnošću čekaju novi profesionalni izazovi i velika životna odluka.

U trećoj sezoni, "novoj Carrie", kako je mnogi nazivaju zbog usporedbe sa serijom "Seks i grad", u glumačkoj ekipi pridružit će se i već dobro poznata lica. Jedna od publici omiljenijih uloga, ona Mindy Chen, koju igra Ashley Park, nastavlja se i u ovoj sezoni te dvije strankinje u Gradu Svjetla nastavljaju svoje prijateljstvo i doživljavaju različite dogodovštine.

Park je već nakon izlaska prve sezone serije skupila mnoge simpatije te velik broj obožavatelja. No vesela glumica u svojoj prošlosti skriva i tužnu priču za koju ne zna puno ljudi. Naime, Ashley je nedavno progovorila o svojoj borbi s bolesti te dramatičnom periodu kada joj je s 15 godina dijagnosticirana akutna mijeloična leukemija. Kazala je da je taj period itekako utjecao na njezin pristup zdravlju i životu. Ashley je u tinejdžerskoj dobi provela gotovo godinu dana u bolnici na rigoroznoj kemoterapiji, a bilo joj je rečeno što smije, a što ne smije raditi te joj je to bila najveća motivacija.

– Jednom kada je rak napustio moje tijelo, moja misija bila je da ne dopustim da utječe na moj život. Nisam željela da me to definira. Ljudi su bili jako zabrinuti za mene, a ja sam postala osoba koja je u glavi samo imala misao: "Dobro sam. Ne brinite se za mene. Radit ću ono što želim" – rekla je u jednom intervjuu. Dobivenu motivaciju iskoristila je na početku svoje karijera te igrala i do devet predstava tjedno. Tada je shvatila i koliko joj je tijelo važno kao glumici te istaknula da se naučila brinuti o njemu.

Potvrđeni novi nastavci

Dodajmo da uz Emily i Mindy i u ovoj sezoni glumačku postavu čini i Lucas Bravo koji igra Gabriela, mladog kuhara i susjeda glavne junakinje s kojim se ona ljubavno povezala, te Camille Razat čiji se lik isto zove u seriji. Camille i Emily bile su bliske prijateljice, a Camille je i Gabrielova djevojka zbog čega je došlo do napetosti između njih. Tu je i dalje Emilyna šefica Sylvie koju igra Philippine Leroy-Beaulieu kao i njezini kolege iz ureda.

U ovoj sezoni gledatelji će uz ljubavne i profesionalne izazovi vidjeti i puno očaravajućih modnih kombinacija. Serija je već poznata po modi koja privlači pozornost, a tako ostaje i u novoj sezoni. No dodatak u ovoj sezoni čine i komadi novih dizajnera kao i komadi iz second hand trgovina, antikviteti i vintage odjeća.

Na novim epizodama radili su brojni scenaristi, među kojima i Darren Star koji je poznat po svojem radu na seriji "Seks i grad", a radio je i na prve dvije sezone. Dodajmo da je serija ubrzo nakon izlaska prve sezone, što je bilo usred pandemije, oborila rekorde gledanosti na Netflixu te se o njoj puno pričalo, a potvrđeno je da će se snimati i četvrta sezona.

