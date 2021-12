Sandra Perković oduševila u trendi štiklama koje koštaju kao prosječna hrvatska plaća

Sandra Perković (31) jedna je od naših najuspješnijih sportašica koja redovito osvaja prestižna odličja. Razlog je tomu i činjenica da naporno trenira i živi pravim sportskim životom, disciplinirana je u vježbanju i zdravoj prehrani, a svako natjecanje shvaća vrlo ozbiljno.

Ipak, kada se makne sa sportskih terena, i ona se, poput svake žene, voli počastiti nekim dobrim komadom odjeće ili statement modnim dodatkom. Tako je nedavno pozirala u elegantnom crnom odijelu i lakiranim salonkama francuskog brenda Yves Saint Laurent. Riječ je o cipelama koje vole brojne poznate Hrvatice, no cijena im nije baš mala. Naime, koštaju oko 7500 kuna.

Sandra je fotografiju u chic izdanju objavila na Instagramu te dobila brojne komplimente pratitelja koji smatraju kako sjajno izgleda. Liniju je dotjerala, a na šminku i frizuru uvijek pazi pa pohvala za izgled nije nedostajalo.



Inače, zgodna atletičarka slobodno vrijeme često provodi na putovanjima i to sa svojim dečkom i trenerom Edisom, Sandra i Edis upoznali su se 2012. godine, a prije nego što je postao njezin trener i sam je bio uspješan sportaš – bacač kugle. "Svi se pitaju tko je taj misteriozni trener, čovjek iz sjene, čovjek kojem dugujem sve zasluge. Koji ima znanja, strpljenja, želje i motiva da iz dana u dan budemo sve bolji. To je on, moj trener i životni partner Edis Elkasević. Naša ljubav zaključana je visoko, visoko, da je sve nesreće i nevolje zaobiđu i da je samo anđeli čuvari mogu čuvati", napisala je ispod jedne objave atletičarka. "To što mi je trener i životni partner dvosjekli je mač, ja sam s njim od 0 do 24, ali on je sa mnom u dobru i u zlu. Zna što radimo na treningu, nema izvlačenja. Uđe u moju kožu, zna kad sam neraspoložena, to su velike prednosti kad imaš osobu kojoj vjeruješ", otkrila je svojedobno Sandra.

