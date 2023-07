Sandra Perković objavila fotku na kojoj je u badiću na jahti: 'Savršena si ljepotica'

Naša proslavljena atletičarka Sandra Perković na Instagramu je objavila fotku s mora. Na toj društvenoj mreži otkrila je da je slika nastala u Dubrovniku. Sandra je pozirala u bijelom dvodijelnom badiću, na jahti. Više detalja nije htjela otkriti.

Uz sliku je pozvala sve da dođu u Hrvatsku.

- Dođite u Hrvatsku i uživajte u najboljem odmoru svog života. Zahvalit ćete mi kasnije - napisala je. Perković nije otkrila tko joj pravi društvo na odmoru, ali pratitelje to nije ni zanimalo, jer je ubrzo skupila gomilu komplimenata u komentarima.

"Predivna", "Lijepa", "Ljepota draga", "Savršena si ljepotica" pisali su joj fanovi.

Sandra je nedavno proslavila 33. rođendan i objavila fotografiju u kojoj pozira u crnoj haljini te je napisala:

- Život je prekratak da ne slavimo trenutke poput mog rođendana. 33 godine i nikad nisam izgledala bolje. Ispod ove objave zaredale su se čestitke u kojima su joj pratitelji poželjeli puno zdravlja, sreće i ljubavi.

- Neka je sa srećom . Živi, zdravi i veseli bili. Sretan rođendan kraljice! I meni je danas rođendan i to 50...najbolje su mačke rođene na prvi dan ljeta, sretno. Sretan rođendan kraljice, kakva haljina! Sretan rođendan lutko moja i najviše zdravlja, ljubavi, veselja, uspjeha sve naj od srca - poručili su joj pratitelji na Instagramu.

Sandra se prošle godine na Instagramu pohvalila zarukama za svog dugogodišnjeg dečka i trenera Edisa Elkasovića, a početkom ove godine je po prvi put za medije progovorila o zarukama i otkrila veliku promjenu koja je na vidiku. - 2022. godina pokazala se zaista kao moja godina jer sam se 31.12. zaručila nakon deset godina veze s osobom koju volim najviše na svijetu i mislim da mi nije mogla bolje završiti, a 2023. bolje početi - rekla je Sandra za IN Magazin i otkrila da su se zaruke dogodile u Londonu, gradu koji joj ističe Sandra, puno znači.

- Mislila sam u više navrata već da će me zaručiti pa se to nije dogodilo, tako da neću reći da sam prestala vjerovati, nego sam jednostavno pustila da se to dogodi. I, stvarno, bilo je u Londonu, gradu koji meni jako puno znači. Zezala sam se da sam se 2012. vratila zlatna s Olimpijade, 2017. sa Svjetskoga, a 2022. čak i dijamantna - ispričala je atletičarka i dodala kako je Edis izabrao najljepši grad, najbolje mjesto i najljepši način. Nije htjela otkriti je li Edis kleknuo i kako su se točno odvijale zaruke.

