Sandra Perković (32) otkrila neostvarenu želju: 'Voljela bih postati majka'

Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Perković (32) nedavno je proslavila rođendan. Sandra je tim povodom otkrila koja joj je najveća neostavrena želja u životu.

- Nemam puno želja, samo jednu - da budem zauvijek sretna, nasmijana i ispunjena - rekla je Perković za RTL Exkluziv i dodala: - Mislim da nemam neostvarene želje, ali kada bih gledala dugoročno, postati majka - zaključila je.

Inače, Sandra je u siječnju na svojem Instagram profilu podijelila fotografiju na kojoj pozira sa svojim dečkom i trenerom Edisom Elkasovićem. Sandra i Edis u vezi su već 10 godina, a Perković rijetko objavljuje detalje iz privatnog života, tako da je ova dirljiva objava mnoge iznenadila. "HVALA TI što si svaku moju bitku do kraja sa mnom odigrao, čak i onda kada ne bih pobjedila, učinio bi sve da se osjećam kao pobjednik! HVALA TI što si svaku moju suzu obrisao i što nikada nisi dozvolio da ni pola suze zbog tebe potekne. HVALA TI što si uvijek bio moj oslonac i onda kada sam se osjećala kao da sam jedina na svijetu, što bi me uvijek čvrsto zagrlio i rekao da će sve proći. HVALA TI što si učinio da nikada ne budem tužna, da uvijek volim i osjećam se voljeno! HVALA TI na svemu JEDINI MOJ! Sretnih nam 10 godina zajedništva , ljubavi, sreće i tuge, uspona i padova, sada kada smo toliko prošli i nismo posustali, idemo do STOTKE

Podsjetimo, Sandra je u velikom intervjuu otvorila dušu i progovorila o ljubavi s Elkasovićem. Otkrila je i osjeća li pritisak oko potencijalne svadbe. „Mi smo definirani par, hoće li se to u nekoj skorijoj budućnosti dogoditi - vjerojatno i hoće. Gledamo prema tome, prvi put smo možda i pričali o tome, ali to nije stvar koja mene opterećava. Ne živim na opterećenje društva. Mladi smo, zdravi, živimo život i volimo se više od 80 posto parova koji imaju prstenje, djecu... Kad poželimo napraviti sljedeći korak - on će se dogoditi. Ne volim ništa isforsirano, a najmanje bih voljela da je to isforsirano", kazala je Perković tada.

