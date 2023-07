Sandra Bagarić u posebnom izdanju primila se posla pa se našalila: 'Primadona pegla košulju'

Naša operna diva i glumica Sandra Bagarić (49) na društvenim mrežama često dijeli fotografije iz privatnog života, pa je tako na Facebooku pokazala kako se ne boji primiti posla pred sam izlazak na pozornicu. Naime, podijelila je dvije fotografije na kojima se vidi kako pegla košulju dirigentu prije predstave pa se našalila na svoj račun.

- Primadona pegla košulju dirigentu prije predstave - napisala je glumica u objavi.

"Šta ti je žena s tri muškarca u kući. Bravo majki", pisali su pratitelji u komentarima, a javila joj se i pjevačica i glumica Mila Elegović koja je napisala: "Dakle, obožavam".

Pred kraj prošlog mjeseca pohvalila se i fotografijama sa sinom na njegovoj maturalnoj zabavi. - Maturalni ples s mlađim sinom Lovrom. Srce mi k'o kuća, Ma šta kuća k'o soliter - napisala je pokraj fotografije.

Osim Lovre, Sandra sa suprugom Darkom Domitrovićem ima i sina Marka. Sandra i Darko upoznali su se kada joj je on predavao na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji, a ona se u njega zaljubila na prvi pogled te ga je kasnije sama i zaprosila.

- Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelić, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao! Ja najmanje! Nakon godinu i nešto zabavljanja! Ali mi nije dala priliku, možda bih ja to i učinio jednog dana - kazao je Darko za IN Magazin. Dvije godine su svoju vezu držali u tajnosti jer je Sandra bila studentica, a Darko profesor na Glazbenoj akademiji, Sandra nam je u intervju ispričala zašto je ona odlučila poduzeti taj važan korak u njihovoj vezi.

- Ugledala sam ga i pomislila "ovom ću čovjeku roditi djecu'. On je ugledao mene i rekao si "uh, stiže nevolja", ali nije imao puno izbora - govori kroz smijeh. Na koncu, ona je bila ta koja ga je zaprosila. Muškarci su spori, a ja sam opet izrežirala svoj operetni život, ostalo je povijest - kazala je.

Prije nekoliko godina u razgovoru za Večernji list kazala je kako svoje sinove neće sputavati u ostvarivanju životnih ciljeva.

– Svojim roditeljima dajem orden za to što nikada nisu ubijali moju kreativnost, ideje i poglede na život te su me lagano i nenametljivo navigavali, uvijek prisutni bodrili me i hrabrili dajući mi na znanje da će uvijek biti uz mene kad meni to zatreba. Nisu mi nametali svoja iskustva i strahove i naučili me da svijet otkrivam oprezno, otvorena srca s velikim osmijehom na licu. Ja se nadam da će jednoga dana i moji sinovi moći o meni reći isto – kazala je Sandra. Na pitanje je li posesivna majka, odgovila je:

– Svaka je majka blago posesivna. Uživam u ulozi majke, jako puno o sebi učim kroz svoju djecu, slušam ih i osluškujem njihove potrebe, kreiram naše zajedničko vrijeme kvalitetno, grlim ih, udišem ih, oni su mi dali titulu mame.

