Sandra Bagarić ne skriva sreću i ponos, fotografijom raznježila sve : 'Srce mi ko' kuća'

Naša operna diva i glumica Sandra Bagarić (49) na društvenim mrežama često dijeli fotografije iz privatnog života, pa je tako na Instagramu ponosno pokazala kako je plesala sa sinom na njegovoj maturalnoj zabavi.

- Maturalni ples s mlađim sinom Lovrom. Srce mi k'o kuća, Ma šta kuća k'o soliter, napisala je pokraj fotografije.

Osim Lovre, Sandra sa suprugom Darkom Domitrovićem ima i sina Marka. Sandra i Darko upoznali su se kada joj je on predavao na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji, a ona se u njega zaljubila na prvi pogled te ga je kasnije sama i zaprosila.

- Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelić, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao! Ja najmanje! Nakon godinu i nešto zabavljanja! Ali mi nije dala priliku, možda bih ja to i učinio jednog dana - kazao je Darko za IN Magazin. Dvije godine su svoju vezu držali u tajnosti jer je Sandra bila studentica, a Darko profesor na Glazbenoj akademiji, Sandra nam je u intervju ispričala zašto je ona odlučila poduzeti taj važan korak u njihovoj vezi.

- Ugledala sam ga i pomislila "ovom ću čovjeku roditi djecu'. On je ugledao mene i rekao si "uh, stiže nevolja", ali nije imao puno izbora - govori kroz smijeh. Na koncu, ona je bila ta koja ga je zaprosila. Muškarci su spori, a ja sam opet izrežirala svoj operetni život, ostalo je povijest - kazala je.

Prije nekoliko godina u razgovoru za Večernji list kazala je kako svoje sinove neće sputavati u ostvarivanju životnih ciljeva.

– Svojim roditeljima dajem orden za to što nikada nisu ubijali moju kreativnost, ideje i poglede na život te su me lagano i nenametljivo navigavali, uvijek prisutni bodrili me i hrabrili dajući mi na znanje da će uvijek biti uz mene kad meni to zatreba. Nisu mi nametali svoja iskustva i strahove i naučili me da svijet otkrivam oprezno, otvorena srca s velikim osmijehom na licu. Ja se nadam da će jednoga dana i moji sinovi moći o meni reći isto – kazala je Sandra. Na pitanje je li posesivna majka, odgovila je:

– Svaka je majka blago posesivna. Uživam u ulozi majke, jako puno o sebi učim kroz svoju djecu, slušam ih i osluškujem njihove potrebe, kreiram naše zajedničko vrijeme kvalitetno, grlim ih, udišem ih, oni su mi dali titulu mame.

