Ronaldo majci kupio poklon o kojem mnogi mogu sanjati: Natjerao je na plač

Majka jednog od najboljih nogometaša svijeta Christiana Ronalda, Dolores Aveiro na Staru godinu napunila je 69 godina, a nogometaš nije štedio na majčinu rođendanskom poklonu. Majci je poklonio automobil Porsche Cayenne, koji vrijedi otprilike sto tisuća eura. Snimka njezine reakcije proširila se društvenim mrežama.

Dolores je sa svojim sinom Cristianom Ronaldom i najstarijim unukom išla ka svom poklonu - automobilu na kojemu je bila velika crvena mašna. Ona nije mogla vjerovati te se rasplakala, još jednom zagrlila unuka i ušla u svoj novi automobil. - Ako je sretna, to je zato što je se sin sjeća, a ne zbog vrijednosti dara. Poštuj oca svoga i majku svoju i produžit će ti se dani na zemlji - napisala je na Instagramu Cristianova sestra Katia koja je i objavila spomenuti video.

Osim toga, Ronaldo je majci za rođendan doveo i njenog omiljenog pjevača Luana Santanu, kojemu je poklonio Rolex. Nogometaš je s majkom i ostatkom obitelji dočekao i Novu 2024. godinu, a fotografijama se pohvalio na Instagramu. - Obitelj je sve - napisao je na Instagramu slavni nogometaš. Na prvoj fotografiji pozirao je u društvu svoje dugogodišnje partnerice Georgine Rodriguez, a na zadnjoj su mu se pridružile sestre Katia i Elma, brat Hugo i majka Dolores.

