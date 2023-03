Rihanna preslatkom gestom oduševila umirovljenice koje su rekreirale njezin nastup na Super Bowlu

Slavna pjevačica s Barbadosa, milijarderka i poduzetnica Rihanna (35) napravila je slatku stvar za umirovljenice iz doma umirovljenika Arcadia Senior Living u Bowling Greenu, u Kentuckyju. Dvanaest bakica rekreiralo je Rihannin nastup na poluvremenu Super Bowla kojeg je održala 13. veljače, a nastup se pjevačici toliko svidio da im je poslala buket od 100 bijelih ruža, a uz buket je poslala i poruku u kojoj je pisalo da je njihov nastup "čudesan".

Video bakica je apsolutni hit na TikToku, a bakice su plesale uz remix pjesme Rude Boy i pokušale su rekreirati i njezinu koreografiju.

"Bili smo u šoku", izjavila je ravnateljica doma Paige Oakes za BuzzFeed News, a dodala je i da im je zvijezda "uljepšala dan samim time što znaju da je pogledala nastup".

"Cijelo vrijeme samo smo čekali odgovor od Rihanne, ali zapravo nismo mislili da će se to ikad dogoditi jer znamo da je ona zauzeta i nismo uopće znali ni je li vidjela video", opisala je dojmove. Bakice su u objavi prikupile više od 30 milijuna pregleda na TikToku.

Inače, najgledaniji sportski događaj u SAD-u, Super Bowl osim sportskog značaja koji ima poseban je i zbog svog poluvremena. U poluvremenu Super Bowla vrijeme je za spektakularne glazbeno-scenske nastupe za koje su obično zadužene velike svjetske zvijezde. Ove godine čast nastupa na ovom spektakularnom događaju pripala je Rihanni koja se na ovaj način vratila na pozornicu nakon petogodišnje stanke.

Rihanna je nastup započela pjevajući i plešući na lebdećim platformama, koje su se polako spuštale prema travnjaku na kojem su se za naslov najbolje NFL momčadi u ovoj sezoni borili Kansas City Chiefs i Philadelphia Eagles. Bila je odjevena u crveni kostim i crvene tenisice, a kosu je svezala u visoki rep. U nastupu, koji je trajao oko 15 minuta, izvela je dijelove svojih najvećih hitova uz pratnju desetina plesača odjevenih u bijele trenirke.

Dočekana je gromoglasnim aplauzom, koji nije prestao ni tijekom prve pjesme na nastupu, 'B*tch Better Have My Money'. Nakon platforme, pjevačica se spustila na travnjak, a s plesačima zaplesala je i ona. Tijekom nastupa izvela je i ove pjesme: 'Where Have You Been', 'Only Girl', 'We Found Love', 'Rude Boy', 'Umbrella' i svoje druge hitove. Nastup je, uz vatromet, završila s pjesmom 'Diamonds'.

Za 35-godišnju pjevačicu sa Barbadosa ovo je bio prvi izlazak na veliku scenu u posljednjih pet godina, nakon turneje na kojoj je bila kad je 2016. izdala svoj posljednji album "Anti". Rihanna je na nastupu zablistala, a otkrila je tada i jednu posebnu vijest. Njezin pripijeni kombinezon je posjetiteljima i gledateljima iza malih ekrana otkrio i veliko iznenađenje. Pjevačica s reperom ASAP Rockyjem (34) čeka drugo dijete. Njezin trbuščić mogao se primijetiti u uskoj modnoj kombinaciji, a sretne vijesti potvrdili su njezini suradnici za The Hollywood Reporter.

