Rekorderka 'Ljubavi na selu': 'Sportaši mi često prilaze, fascinirani su mojom linijom'

Zagrepčanka Ines Petrić apsolutna je rekorderka showa "Ljubav je na selu", u kojem će ove jeseni sedmi put tražiti srodnu dušu. Ovu su Zagrepčanku gledatelji prvi put upoznali još 2015. godine. Tada je pokušala zavesti 13 godina mlađeg Gorana Špehara. Zatim je okušala sreću na farmi Andre Bogunovića, a bila je i kod Domagoja Škobića.

U internacionalnoj sezoni njezin je odabranik bio Australac Jack Vukoja, a u 12. sezoni na svojoj ju je farmi u Konjicu ugostio i Hakija Špago. Posljednji put gledatelji su je mogli vidjeti u 14. sezoni, kada je bila na farmi Krunoslava Pavlakovića, s njim je čak išla i na romantično putovanje, no svoj odnos ipak nisu uspjeli podići na višu razinu.

- U emisiji sudjelujem iz razloga što se želim ljudima prikazati kao osoba kojoj nije važna samo moda i šminka nego kao osoba koja zna i poljoprivredne, vrtne, kućne radove, ali i kako bih vidjela tko su mi pravi prijatelji... Napominjem, meni je ovaj show donio puno lijepih stvari u životu i otvorio mnoge putove. Kod farmera me prvo privuče ambicija i karakter, onda vidim kako diše pa se tako i postavim. Ovaj put ću se predstaviti kao tiha i mirna osoba, prilagodljiva po prirodi. Neću ulaziti ni u kakve rasprave, to je tako kad dođeš u neke određene godine, kazala je u razgovoru za 24 sata. Dodala je i kako je za nju ljubav životno partnerstvo s nekom osobom.

- Bila bi laž kad bih rekla da mi fizički izgled nije važan, naravno, da je važan, ali mi nije presudan. Naravno da volim da muškarac ima karakter, ali od svega mi je najvažnija energija koja se dogodi između nas na prvom susretu jer vjerujem u energiju, prvi dojam i sudbinu i to me vodi kroz život, rekla je Ines i dodala da joj je najzgodniji Hrvat bivši nogometaš Tomo Šokota.

VEZANI ČLANCI:

- Sad kad sam poznata osoba, razni poznati ljudi me prepoznaju, neki mi se jave direktno ako me negdje sretnu neki pak preko nekih poznanstva ili se sretnemo na nekim modnim događanjima. To su ljudi iz samog vrha sporta, glazbe i glume. Pristupe mi jer sam im jako zanimljiva osoba, otvorena za razgovor za sve teme i to je prvo što mi kažu. Svako takvo poznato poznanstvo i prijateljstvo ja prvenstveno cijenim i poštujem i sretna sam što sam imam priliku upoznati takve ljude. Ja se u startu postavim pa osoba zna što može od mene očekivati, najviše je bilo uleta sa sportske strane jer su sportaši fascinirani mojom linijom u tim godinama. Bilo im je to u startu privlačno uz to da sam im jako zanimljiva osoba, meni je to sve simpatično , kazala je i dodala da su za njenu liniju najzaslužniji poznati fitness treneri.

- Znala sam ustrajati u 6 sati ujutro, već u 7 biti na treningu do 8:30, zatim otići na posao od 9 do 20 sati, a onda u 21 nazad na trening. To je tempo koji bi rijetki izdržali, neki bi u startu odustali, no ja sam osoba koja nikad ne odustaje. Kad si odredim cilj, ništa me ne može spriječiti da ga ne ostvarim. Tu je taj sportski duh, kazala je i dodala da uvijek razmišlja pozitivno. Ranije je otkrila i kako je ovisna o tretmanima pomlađivanja.

VIDEO: Ana Gruica u crkvi se drugi put vjenčala s psihijatrom Boranom Uglešićem