Rekorderka iz 'Ljubavi na selu' o tajni svog izgleda: 'Ovisna sam o tim tretmanima'

Duško Ćurlić:

Helga Vlahović me naučila da nisam samo slika na ekranu i da čovjek mora svakog dana učiti

Možda mi to generacijski ne razumijemo, ali mene šokiraju banalne teme i javljanje ljudi koje smije trajati 20-ak sekundi. To me čini nervoznim. I kad se slušateljima u eteru obraćaju na "ti"