Redateljica i RTL-ov novinar uživaju u ljubavi: 'Sevilla nas je oduševila, a uskoro planiramo i u New York'

Odlučite li nekoliko slobodnih dana iskoristiti za punjenje baterija u inozemstvu, jedna od europskih zemalja koja bih vas mogla privući je definitivno Španjolska. Zemlja fieste i sieste, u kojoj su turisti uvijek dobro došli, jamči dobar provod, odmak od užurbane svakodnevice, ali i nezaboravni gurmanski užitak.

U sve to uvjerila se i naša mlada kazališna redateljica i glumica Arija Rizvić (28) koja je sa svojim partnerom, sportskim novinarom RTL-a Markom Vargekom, nedavno posjetila samo srce Andaluzije - Sevillu. Grad bogate povijesti i zanimljivih događanja, poznat po brojnim piscima i skladateljima, flamencu i borbi s bikovima, nalazi se na jugu zemlje, na obalama velike plovne rijeke Guadalquivir.

- Htjeli smo otići na putovanje u kojem nas neće ometati buka metroa i gustog prometa, prevelike turističke gužve i vreve i gdje je moguće preko što više lokacija prošetati i da ima puno zelenila i parkova. Gledali smo Andaluziju i odlučili se upravo za Sevillu, taj biser Španjolske. Prekrasna arhitektura, parkovi, flamenco, topli ljudi, dobra hrana. Htjeli smo na jedan kvalitetan odmor bez žurbe i strke i na kojem možemo uživati u svemu onome što Sevilla nudi - govori nam Arija koja je sa svojim partnerom vrlo brzo i lako donijela odluku o posjetu Sevilli.

Foto: Privatni album - Oboje slično razmišljamo i lako se dogovorimo i odlučimo u jednom danu. Tako smo se odmah oboje ozarili na Sevillu u kojoj nismo nikad bili - kaže redateljica. Samo putovanje je, baš kao i dogovor oko destinacije, prošao poprilično glatko.

- Lako smo se organizirali i na vrijeme kupili sve karte. Jedini let iz Zagreba je za Malagu, ne postoji direktan za Sevillu, ali to nam nije predstavljalo problem. Let je trajao tri sata i došli smo u večernjim satima, pa smo uz večeru u šarmantnom restoranu u Malagi gledali i finale Eurosonga s lokalcima, što je bio baš doživljaj. Iduće jutro išli smo na brzi vlak za Sevillu, dva sata ugodne vožnje i već smo u 11 bili u Sevilli i započeli našu avanturu - prisjeća se Arija.

Posebno ih je razveselilo to što do svih važnih lokacija u gradu, od kojih ih se posebno dojmila kraljevska palača Real Alcazar, mogu stići pješice pa nije bilo potrebe za gužvanjem u javnom prijevozu ili dozivanje taksija.

- Sevilla je grad koji možete prohodati, otprilike ste na 15 minuta hoda udaljeni od svake važne lokacije. Uske ulice, slatki trgovi, miris, cvijeće, arhitektura, sunce - raskoš je na svakom koraku što nas je punilo posebno energijom. Sve izgleda kao jedan veliki muzej na otvorenom ukrašen stablima naranče, oko 48 tisuća ih je rasprostranjeno po ulicama. Ne smijemo zaboraviti spomenuti siestu, vrijeme od 14 do 18 sati kad se Španjolci odmaraju i tada ne radi niti jedna trgovina osim pokojeg kafića, ali nam to nije smetalo jer smo uživali u razgledavanju kvartova u tom mirnijem dijelu dana, bez prevelike gradske vreve - opisuje nam ova rođena Riječanka koju se posebno dojmio i tradicionalni španjolski ples flamenco koji se svakako mora vidjeti ako vas put odvede u Andaluziju.

Foto: Privatni album - Andaluzija je dom flamenca i ovdje ga možete doživjeti u izvornom obliku. Ples o kojem smo postali na neki način ovisni, hipnotizirajuće iskustvo. Išli smo na čak tri flamenco showa. Flamenco se često naziva ''ciganskom umjetnošću'' zbog utjecaja koji je romski narod imao u nastanku ovog plesa. Naša preporuka je izabrati flamenco show u kazalištu Teatro flamenco u Triani, staroj radničkoj četvrti u kojoj je ovaj ples i nastao. Najstrastveniji, najtužniji, najoriginalniji show koji možete naći u Sevilli. Izvedba koja traje sat vremena i koja vas može natjerati na suze zbog emocija koje pjevači, svirači i plesači unose u show. Ovdje, u Triani, o kojoj zapravo ima jako malo turističkih članaka, tijekom dana smo uživali u zvuku s proba flamenca, žamor i smijeh dopiru na ulicu, to je bilo posebno iskustvo. Nije bilo turističke vreve, već samo lokalci i to nam je dalo posebnu atmosferu - oduševljeno prepričava Arija.

Španjolci su nadaleko poznati i po svojoj tradicionalnoj kuhinji pa je ovaj gurmanski par isprobao gotovo sve što se nudi na njihovoj gastronomskoj sceni. - Hrana je posebna priča. Tapasi, predjela ili međuobroci, nastali su u Andaluziji. Idealni mali zalogajčići, dovoljno goriva za hodanje, a idealni za velike vrućine. Naime, dnevna temperatura penjala se i do 35 stupnjeva. Uživali smo u "salmoreju" - hladnoj ljetnoj kremastoj juhi od rajčice, jaja i komadića "jamona" (pršuta), neizbježni su "patatas bravas" - začinjeni krumpiri s posebnim umakom, naravno, popularni "croquetas" - neodoljivi kroketi punjeni mesom, ribom ili povrćem. Čaša sangrije ili "cerveze" (pivo) bili su idealno osvježenje. Jutra su počinjala naravno uz "zumo de naranja" - svježe cijeđeni sok od naranče koji ovdje ima božanstven okus. Uz jutarnju kavu najbolje je probati autentični "churros" - prženi kolutići od kuhanog tijesta koje se umaču u toplu čokoladu - savjetuje Arija Rizvić.

Foto: Privatni album Cijene su još jedan primamljivi aspekt ove destinacije. Kada su u pitanju smještaj ili hrana, cijene su gotovo iste kao i u Hrvatskoj što ih je, priznaje, ugodno iznenadilo. A iznenadila ih je i otvorenost lokalnog stanovništva koje se poprilično razlikuje od stanovništva u Zagrebu, ali i drugim europskim gradovima.

- Naš dojam je kako su stanovnici Seville topli ljudi, stekli smo mnoga kratka prijateljstva u razgovoru s lokalnim stanovnicima koji su otvoreni. I energični – dojam je kako stalno uzvikuju 'oleee!' Jako žele pomoći i ugoditi, to nam je bilo prekrasno. I sve je polako, nema žurbe - kaže. U pet dana koliko su proveli u Sevilli doživjeli su puno toga, no neke stvari ipak su ispisala posebna sjećanja. - U kvartu Triana oduševila nas je kultna cafeteria Santa Ana – koju smo slučajno otkrili. Osjećali smo se kao da smo na setu nekog filma. Živopisni likovi i stylinzi ovdje kao da se non stop izmjenjuju. Kao i ulični flamenco na glavnom trgu Plaza de Espana koji na koji smo također naišli slučajno, a koji ćete teško isplanirati jer nema točnog ni dana ni sata kada će se ulični plesači pojaviti, a mi smo bili takve sreće da smo točno bili na trgu kada su oni plesali. Taj flamenco bio je sjajan zbog slobodne, ali snažne i graciozne izvedbe mladih plesačica romskog porijekla - govori Arija. Otkrivanje čari Seville preporučila bi, kaže redateljica, svima.

Foto: Privatna arhiva - Sevilla je grad koji definitivno morate posjetiti, po meni je to ona prava Španjolska kako je zamišljamo iz filmova. Prva pomisao na Španjolsku većini posjetitelja koji dolaze iz Hrvatske vjerojatno su Madrid i Barcelona – no Sevilla je ta u koju ćete se istinski zaljubiti. Biser Andaluzije - hvali ga Arija i dodaje da već u planu ima povratak i turu po cijeloj Andaluziji gdje namjeravaju otkriti i ostale gradove poput Cordobe, Cadiza, Granade... A do tada uživat će u Lijepoj našoj. Ljeto će provesti u vikendici na Kvarneru i na Pagu, a krajem kolovoza u planu je i nova europska destinacija. Potom odlazi u Sarajevo gdje priprema režiju nove predstave, a nakon što ju uspješno postavi na kazalište daske sa svojim Markom planira posjetiti i New York!

