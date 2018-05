Radit ću dok se budem mogla otkotrljati do radija

Doris Pinčić Rogoznicu domaća publika prvo je upoznala u zavoljela kao glumicu, no posljednjih godina pokazala se kao vrsna voditeljica na radiju i televiziji. Trenutačno je geldamo u dva RTL-ova showa u "Tri, dva, jedan kuha!" gdje "veliki" kandidati pokazuju svoja kulinarske vještine, te "Zvjezdice" u kojem gledatelje svojim pjevačkim talentima oduševljavaju "mali" natjecatelji. Doris u oba showa jednako užuva raditi, baš kao i na Narodnom radiju gdje slušateljima uljepšava jutra. Nedavno je počela snimati i podcast "Doda Roda" u kojem sa gošćama govori o majčinstvu i trudnoći. A to je tema koja je trenutačno dosta zaokuplja i 29-godišnjakinju tjedni dijele od rođenja drugog djetea, kćerkice kojoj se posebno veseli njezin sin Donat i suprug Boris Rogoznica.

Gledamo vas na RTL-u u emisijama "Tri, dva, jedan, kuhaj!" i "Zvjezdice". Kako se razlikuje vođenje ta dva formata?

Razlikuje se u mnogo čemu, prije svega "Tri,dva,jedan – kuhaj!" je emisija koju radimo bez publike, kao dnevni format i sve skupa je više kao da smo u dnevnom boravku, odnosno u kuhinji nekog od nas. U "Tri, dva, jedan –kuhaj! " nemamo pozornicu, ne trebamo pomoć mikrofona da se dobro čujemo međusobno, dok u "Zvjezdicama" imamo pravi scenski spektakl. Žiri je potpuno drugačiji pa se prilagođavam svakom po potrebi. Ono što je zajedničko ovim formatima da su oboje obojani pozitivnom energijom kako ispred tako i iza kamere, što i ne čudi osobito s obzirom na to da su u pitanju hrana i djeca, a tko bi uz to dvoje mogao biti loše volje.

U kojem vas više emocije mogu svladati?

Oba formata baš jako volim i sretna sam da ih radim. I na pozornici "Zvjezdica" i u studiju "Tri, dva, jedan-kuhaj!" sam kao doma i uživam u svakom trenutku. I jedan i drugi format su vrlo obiteljski i topli i emocije se dogode za tren, recimo u "Tri dva jedan kuhaj" me Vjeko u ovoj sezoni par puta doveo do suza sto od smijanja, sto od dragosti, a u "Zvjezdicama" me dirne svaki put kad vidim koliko se trude, daju sve od sebe i koliko vole biti na toj pozornici. U ovoj sezoni posebno su me dirnule priče nasih "povratnika"iz prošlih sezona, to su djeca koja naprosto obožavaju pjevati i svima nama dali su dobru lekciju da se od onog što volis nikad ne odustaje.

Jeste li tijekom godina "pokupili" kakve kulinarske trikove uz natjecatelje i žiri "Tri, dva, jedan kuhaj"?

O,da samo jedan. Predano slušam i upijam znanje naših chefova. Svi oni su mi danas već i puno više od suradnika, pa mogu slobodno reći da me veseli imati takve prijatelje.

Kušate li i vi hranu koja se tamo priprema? Što vas je oduševilo?

Slabo, iskreno. Par puta se dogodilo da smo pojeli hranu prije nego se snimila za potrebe emisije pa se bojim ponovno upustati u takve radnje (smijeh)

Jeste li privatno u kontaktu s žirijima obje emisije?

Apsolutno. Baš imam sreće surađivati s takvim ljudima. Ne govorim floskule, doista mislim da su ljudi najvažniji u svemu, mogu voditi dodjelu Oscara, ako radiš s lošim ljudima prisjelo bi ti sigurno, tako da ono što čini ove projekte lijepima i ugodnima za raditi su sasvim sigurno kolege. Ovdje pričamo prvenstveno o žiriju, ali uvijek volim spomenuti da i iza kamere imamo sjajnih ljudi koji su i zaslužniji od nas da sve štima i u konačnici izgleda kako treba.

Osim što vas gledamo na televiziji, slušamo vas na radiju. Je li to opušteniji medij kada je voditeljska uloga u pitanju?

Pa ne bih rekla, opušteniji je utoliko što ujutro u pet i 30 na radio dolazim k'o babaroga, doslovno u pidžami ponekad, tim više što stanujem jako blizu Narodnom ,no osim toga, iznenadili biste se koliko se pažnje posvećuje pripremi i organizaciji radijskog programa. Narodni radio je sasvim sigurno jedan od predvodnika radijskih trendova u Hrvatskoj, naši urednici se neprestano educiraju i znanje kroz radionice prenose na nas. Pomno biramo glazbu kroz glazbena istraživanja u kojima sudjeluju naši slušatelji, pazimo na svaku rečenicu koja se izgovori u eteru i ciljano biramo sadržaj prilagođen našem targetu. Radio je divan medij jer je vrlo neposredan, osobito u današnje vrijeme kad sa slušateljima komuniciramo i putem društvenih mreža, podcastova. Na taj način momentalno dobivamo reakcije na sve što radimo i ostvarujemo bliskost sa slušateljima koje smatramo svojim prijateljima.

Dvije televizijske emisije, jutarnji rad u radijskom eteru, malo dijete, kućanske poslove... koliko je bitna dobra organizacija da se sve stigne?

Kao i u svakoj obitelji, treba to sve posložiti. S obzirom na to da su moji projekti periodični, u globalu kad se podvuče crta vjerojatno radim manje od nekog prosjeka, ali kad je "sezona" snimanja onda svi u familiji malo potegnemo. Navikli smo tako.

Mama ste četverogodišnjeg sina, biste li ga pustili da se prijavi na show poput "Zvjezdica"?

Ako bi to bila njegova izrazita želja, a ne neki hir na koji je utjecala okolina, druga djeca ili slično, svakako bi. Moje iskustvo pokazuje da se naše Zvjezdice tako dobro međusobno zabavljaju i druže. Jedna curica mi je odala da je njoj svejedno hoće li ispasti, samo da bi htjela nastaviti biti u hotelu sa ekipom.

Sin i suprug su bili s vama tijekom snimanja tog glazbenog showa?

Naravno, svo vrijeme. Uvijek se nastojimo podržavati na takvim putovanjima, ne razdvajati i zadržati ritam naše obitelji, čak i kad smo izvan doma. Jedan obrok u danu zajedno je gotovo pa imperativ. Jedino psa nismo vodili (smijeh)

Pokazuje li Donat možda glazbeni talent na oca, ili glumački na vas?

On je još mali da bi ga svrstavali u bilo koji koš, neka se igra, ima vremena da postane što god želi. Podržat ćemo ga u svakom smjeru ali ne očekujemo od njega da ispunjava nase želje.

Kako ga pripremate za dolazak sestrice?

Puno pričamo, igramo se kao da je seka već tu, ljubimo trbuh i nadamo se najboljem.

Hoćete li sina poslušati i kćerkicu nazvati Gita?

Vidjet cemo.

Bojite li se da bi se mogal javiti ljubomora kada se beba rodi?

Ne bojimo se ničega, i drugi su prošli kroz to pa ćemo i mi, to su sve prirodne situacije.

O trudnoći i majčinstvu govorite u podcastu "Doda Roda", kako se došli na ideju njegovog pokretanja?

To je ideja naseg programskog direktora na Narodnom radiju iz razloga ranije spomenutih. Ideja nam je da ostanemo povezani sa slušateljima i za vrijeme perioda porodiljnog. Vani je posve normalno da radijski DJ-evi razvijaju takve podcastove i komuniciraju sa slušateljima i izvan etera.

Volite li slušati podcastove? Koji biste preporučili?

Volim slušati i gledati sve sto ima veze s hranom, pratim puno različitih blogova i pristupa kuhanju. To me opušta.

Koliko vam pomaže razgovor s drugim trudnicam, majkama?

Pa uvijek je ugodno pričati s drugim trudnicama jer znam da smo htjele mi to ili ne ostalima ponekad naporne, mi bi stalno o dječici jer nas to potpuno okupira, što je prirodno, ali mogu razumijeti da se drugima ne da stalno slušati o tome tako da, sve trudnice, mame su dobrodošle za komunikaciju. Mislim da smo u stanju satima pričati o kolicima, pelenama i sličnom.

U visokom ste stupnju trudnoće, kada planirate odlazak na rodiljni dopust?

Radit ću dok se budem mogla otkotrljati do radija, moj doktor kaže da nema razloga da sam u horizontali. I za dijete je bolje da sam aktivna. Kad osjetim umor uvijek se stignem odmoriti ili uzeti slobodan dan. Zna se da je dijete i trudnoća u ovom trenutku prioritet i prvo slušam tijelo pa onda posao. Za sada tijelo nema prigovora no moram biti iskrena, imam i veliku podršku kolega kako na Narodnom tako i na RTL-u. Svi me maze i paze tako da mi dođe bolje raditi kad sam trudna nego kad nisam. Za mene su to demografske mjere, trudnici pružiti sigurnost za vrijeme tog osjetljivog perioda u životu, a ne kao što poneki poslodavci čine gledati to kao priliku da se riješe radnica. To i je sigurno jedan od razloga zašto se žene teško odlučuju imati i jedno a kamoli vise djece i tu se nažalost još uvijek prečesto očituje neravnopravnost u muško-ženskim odnosima. Baš zato one koji to uspijevaju i u našim skromnim okvirima bolje, treba istaknuti i pohvaliti.

Kako vam protječe sama trudnoća?

Bez tegoba.

Je li sada sve lakše, s obzirom na to da ste sve već jednom prošli?

Svaka je trudnoća posebna.

Kako ćete provesti ljetne mjesece... u Zagrebu ili na moru...?

Na moru.