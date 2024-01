Problematična bivša premijerka se razvela: Prijateljice se fotkale u toplesu, tulum joj uništio karijeru

VIDEO INTERVJU

Baby Lasagna otkrio nam je kako je nastala pjesma 'Rim Tim Tagi Dim' i što priprema za Doru

Baby Lasagna je nastao prošle godine u travnju iz potrebe da napravim glazbu koja se meni sviđa. To je trebao biti moj hobi, svojevrsni ispušni ventil. No, nekim pukim slučajem je to zaživjelo i sad dajem jedan intervju za drugim, kazao nam je Baby Lasagna