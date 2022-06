Prepoznajete li je? Bila je jedna od najpoznatijih rock pjevačica 80-ih, a sada je rijetko viđamo u javnosti

Jedna od najpoznatijih rock pjevačica svih vremena Pat Benatar (69) ove će godine konačno biti primljena u Rock kuću slavnih. Iza nje je karijera duga više od 40 godina, a još uvijek aktivno nastupa sa suprugom Neilom Giraldom.

Pat Benatar rođena je kao Patricia Andrzejewski 10. siječnja 1953. U Sjedinjenim Državama imala je dva multi-platinasta albuma, pet platinastih albuma i 15 Billboardovih top 40 singlova, dok je u Kanadi imala osam uzastopnih platinastih albuma, a prodala je preko 35 milijuna albuma diljem svijeta. Također je i četverostruka dobitnica nagrade Grammy.

Benatarin debitantski album iz 1979. " In the Heat of the Night", bio je njezin proboj u Sjevernoj Americi, posebno u Kanadi gdje je dosegao 3. mjesto na ljestvici albuma. Dva singla s njega su hitovi: "Heartbreaker" i "We Live for Love", potonji je napisao njezin glavni gitarist i budući suprug Neil Giraldo. Benatarin drugi album, "Crimes of Passion" iz 1980., bio je njezin najuspješniji rad, dosegavši ​​vrhunac na 2. mjestu u Sjevernoj Americi i Francuskoj, s 4× i 5× platinastim certifikatom u SAD-u i Kanadi. Njen singl "Hit Me with Your Best Shot" dosegao je top 10 u SAD-u i Kanadi i smatra se njenom najpoznatijom pjesmom. Benatarin treći album, Precious Time (1981.), bio je još jedan uspjeh, bio je na vrhu američke ljestvice albuma i postao njezin prvi album među 10 najboljih u Australiji.

Benatarin zvuk počeo se kretati prema atmosferskom popu 1983. Singl "Love Is a Battlefield" (1983) koji su napisali Holly Knight i Mike Chapman bio je njezin najveći hit u većini zemalja, dosegnuvši prvo mjesto u Nizozemskoj, Australiji i SAD-u.

Dosad je izdala 12 albuma, a posljednji "Go" izašao je 2003. godine. Glazbenica se udala dva puta, prvo za svog srednjoškolskog dragog Dennisa Benatara u dobi od 19 godina 1972. Par se razveo 1979. S, gitaristom Neilom Giraldom ubraku je od 1982. Imaju dvije kćeri i žive u Los Angelesu. Obje njezine kćeri Haley i Hana Giraldo pojavile su se u reality showoima na E! televiziji - "Filthy Rich: Cattle Drive" i "Relatively Famous: Ranch Rules", krajem 2005. i početkom 2022. godine.

