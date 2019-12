Preminula jedna od najljepših Bondovih djevojaka, pamtimo je po kuriozitetu

Claudine Auger, glumica koja je glumila Bondovu djevojku Domino u filmu "Thunderball" iz 1965. godine, preminula je u Parizu u 79. godini. Kako je objavila njena agencija Time Art, Claudine je umrla nakon dugogodišnje borbe s teškom bolesti.

Bivša manekenka, a kasnije i glumica bila je prva Francuskinja koja je glumila Bondovu djevojku. Zanimljivo je da je uloga prvobitno napisana za Talijanku, no to je promijenjeno nakon što je Auger impresionirala na audiciji. No, njen glas je u montaži zamijenjen glasom jedne njemačke glumice.

Auger je bila miss Francuske, a na natjecanju za Miss svijeta osvojila je titulu prve pratilje. Nakon toga je polagala satove glume i glumila malu ulogu u filmu "Željezna maska" iz 1962. godine. Neobično za film "Thunderball" je i što je upravo ona ubila glavnog negativca, a ne 007. Negativac Emilio Largo zarobio je Domino, koja ga u trenutku nepažnje ubije hicem iz harpuna u leđa.

Auger se s 18 godina udala za francuskog redatelja Pierrea Gaspard-Huita, te je glumila u nekoliko njegovih filmova. Par se rastavio, a Auger iz drugog braka ima jednu kći.