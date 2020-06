Prava detektivska serija o odvjetniku istražitelju oduševila je publiku već na prvo gledanje

Pravne i detektivske serije iznimno su prijemčive na televiziji gdje prilično lako ostvaruju gledanost i dugovječnost. Formula je prilično jednostavna, bilo da je riječ o Columbu ili o Poirotu. Stvorite glavni lik koji je osobenjak, na ovu ili onu stranu, izgradite neki njegov osobni svijet iz kojega on izlazi kako bi riješio neki osobit slučaj. Bilo da se služi dedukcijom poput Sherlocka Holmesa, prvog od popularnih velikih detektiva, ili Poirotu, bilo da je detektiv vješt i u psihologiji i policijskom poslu, poput Columba. Ali je i malo ekscentričan, na suprotnu stranu od Herculea Poirota ili Holmesa. Ili pak Perryja Masona, odvjetnika istražitelja koji je na američkim TV ekranima poživio cijelih gotovo devet godina. I iza priča o Perryju Masonu stoji jedan pisac, no Erle Stanley Gardner bio je odvjetnikom, pa je kvaliteta, čitanost i gledanost njegovih priča vjerojatno imala dosta veze i s tom činjenicom. Gardner je ostao najpoznatiji po pričama o Masonu, no radilo se zapravo o piscu koji se bavio i s daleko više tema.

Odvjetnika je u originalnom serijalu tumačio Raymond Burr, glumac koji će također ostati zapamćen ponajviše po toj ulozi što je, zapravo, sasvim u redu jer je i, zahvaljujući njemu, Mason ostao tako dugovječnim. Uostalom, Burr je u 271 epizodi serije bio daleko uvjerljiviji nego Monte Markham koji je odvjetnika istražitelja glumio u “Novom Perryju Masonu” koji je išao samo 15 epizoda 1973. godine. Iako je Burr želio napustiti seriju poslije pet sezona, svaki put su ga nekako uspjeli uvjeriti da odradi još jednu. Posljednja epizoda bila je posebna jer je pružena prilika cijeloj ekipi serije, dakle i onima koji su inače iza kamere, da se pojavi na ekranima. Serija je zapravo otkazana zbog čiste bahatosti CBS-a pod čijim je okriljem nastala, šefovima je te kuće smetalo što “Bonanza” rastura nedjeljom. Pa su odlučili da u isti termin stave svoju istražiteljsku dramu. Donekle je upalilo, no ne dovoljno i “Perry Mason” naprasno je ukinut. No, serijal filmova o Perryju Masonu koji je išao od 1985. do 1995. godine i u kojem je u 27 TV filmova opet glumio Burr, sve dok nije preminuo 1993. godine. Perry Mason jedan je od dobrih američkih televizijskih brendova, što znaju i u HBO-u gdje su oživjeli slavnog televizijskog istražitelja u sasvim novoj seriji. I može se reći da je napravljen baš onako kako treba, u skladu s današnjim vremenom, bez inhibicija kojima se morao pokoriti u vrijeme kada je originalno prikazivan. Perryja Masona tumači dobar velški glumac Matthew Rhys. Odmah treba reći kako je riječ o glumcu koji se može pohvaliti glavnom ulogom u seriji “Amerikanci” gdje je bio Philip Jennings, ali i u prošlogodišnjem filmu o Fredu Rogersu, američkom voditelju emisija za djecu.

Tamo, u “Prekrasnom danu u susjedstvu”, tumači Lloyda Vogela, istraživačkom novinaru koji pomalo gubi inspiraciju pa dobiva zadatak napraviti priču upravo o Rogersu kojega glumi Tom Hanks. Rhys i ovdje pokazuje iznimne vještine portretirajući jednog Perryja Masona koji više spada u film noir nego u sterilni ugođaj originalne serije koja je ostajala uvijek koncentrirana na odvjetnikovu istragu. Sam istražitelj dobio je jednu sasvim drukčiju osobnost. Više se doima nekim iluzija lišenim detektivom nego odvjetnikom kakav je, primjerice, Burrov Mason. Ništa čudo, autori ove nove serije, Ron Fitzgerald i Rolin Jones, nakalemili su mu PTSP koji vuče još od Prvog svjetskog rata pa mu nije strana niti pokoja čašica viška. Pomalo Rhysov Mason vuče i na Falkova Columba. Ono što je dodatno zanimljivo jest da je istražitelja trebao glumiti Robert Downey Jr. kojemu nisu nimalo strane uloge cinika, no u tome ga je spriječio gust raspored snimanja filmova. No, s Rhysom, dakle, nismo ništa izgubili, pogotovo zato što ga je produkcija okružila s još kvalitetnih imena poput Johna Lithgowa, Roberta Patricka, Shee Whighama. I sve u dobro postavljenom okruženju koje izgledom pomalo vuče na strip, što djeluje dosta dobro i adekvatno.

I dalje je “Perry Mason” jedna arhaična priča kakvu smo gledali nekada u ranim televizijskim terminima. No, osvježena je, rekosmo, elementima koji su danas dopustivi, pa tako ima psovanja, povremene brutalnosti, a sama serija čijih smo nekoliko epizoda imali prilike pretpremijerno pogledati posredstvom HBO-a počinje – čedomorstvom koje za Masona postaje slučajem desetljeća. Okoliš je za priču vješto posložen, ta 1931. godina još nosi teške posljedice nedavne gospodarske depresije, no Los Angeles u kojem se sve odvija ipak cvjeta jer trgovina naftom u porastu je s porastom broja automobila, a već sljedeće godine kultni američki velegrad očekuju Olimpijske igre. Tamo novca ima, gdje ima novca, ima i interesa, pa istražitelj Mason mora prilično brzo naučiti plivati u gradu kojemu grijeh nije nepoznat pojam. Treba ovdje priznati i dobru HBO-ovu odluku o odabiru redatelja za seriju, Timothy Van Patten režirao je zadnju epizodu “Carstva poroka” a ukupno je režirao više epizoda te serije, ali i “Sopranosa” nego bilo tko drugi. Kada to pročitate, lako dođete do zaključka kako su vam prizori iz “Perryja Masona” ponešto poznati, očito je da Van Patten ima prirodni talent za ovo doba američke povijesti. Spomenimo i da je serija, kako da kažemo, “dobila boju”. Istaknuo je to afroamerički glumac Chris Chalk koji tumači istražitelja Paula Drakea, sada je to serija za sve Amerikance, ne samo jedne boje. U skladu s vremenom, reklo bi se. Premijera je serije 22. lipnja u 20 sati na HBO-ovim platformama, svaka nova epizoda vrti se ponedjeljkom.