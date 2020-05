Poznati protivnici cijepljenja: Smatraju da riječ nije o zaštiti, nego kršenju ljudskih sloboda

Tema od koje ne možemo pobjeći ovih je dana pandemija koronavirusom. Društvene mreže posljednjih su dana pak preplavile i poznate osobe iznoseći svoje mišljenje o cjepivu protiv koronavirusa. Prvi koji je javno rekao kako se sigurno neće cijepiti bio je tenisač Novak Đoković, a njegova je izjava, naravno, izazvala brojne reakcije.

– Nisam za cijepljenje i ne bih volio da me netko prisili da dobijem injekciju zato da bih mogao putovati. Ako to bude pravilo i zakon, što će onda biti? Trebam odlučiti hoću li se ili ne podvrgnuti tome. Imam svoje mišljenje, a hoću li ga promijeniti u nekom trenutku, to ne znam. Hipotetički, da se nastavi sezona u srpnju, kolovozu ili rujnu, premda nisu velike šanse, koliko sam razumio, odmah nakon ukidanja stroge karantene postavit će se zahtjev za obvezno cijepljenje, a cjepiva još nema – izjavio je svjetski poznat tenisač. Svoju zabrinutost zbog obveznog cijepljenja protiv korone izrazio je i pjevač Tony Cetinski i jasno dao do znanja kako je protiv cijepljenja.

– Za mene je sad aktualna tema cijepljenje. Uopće se više ne bojim korone, nego me strah represija kad krene nasilno cijepljenje onih koji se ne žele cijepiti. To me jako zanima i plaši. Tko će me natjerati da se ja cijepim ako neću? – pitao se Cetinski.

Saborski zastupnik Ivan Pernar jedan je od prvih pokrenuo pitanje cijepljenja i bio je sretan što su protivnici cijepljenja Tony Cetinski, ali i naš nogometni reprezentativac Dejan Lovren. Ne pristaje na to da cijepljenje protiv COVID-19 bude obvezno.

“Sve se čovjeku može uzeti, osim posljednje od ljudskih sloboda – pravo na izbor stava u bilo kakvim danim okolnostima, pravo na izbor vlastitog puta”, piše Lovren na svom Instagramu. na toj je društvenoj mreži o ovoj temi raspravljao i s Cetinskim i kaže: “Drago mi je da se ljudi bude i da su uz nas. Na kraju, nadam se da cijepljenje neće biti obvezno jer bi bilo svega i svačega na ulici.”

I poznati diljem svijeta iskoristili su društvene mreže kako bi iznijeli svoje teorije o pozadini širenja ovog virusa, a većina ih se priklonila teoriji o povezanosti 5G mreže i COVID-19. Među njima je i oskarovac Woody Harrelson, koji redovito objavljuje o koronavirusu te iznosi mišljenje da nitko ne može nametnuti da cijepljenje protiv korone bude obvezno.

Glumac John Cusack najprije je javno na društvenim mrežama iznosio svoja razmišljanja o povezanosti 5G mreže i virusa te o protivljenju cijepljenju, ali nakon što je naišao na brojne kritike, izbrisao je neke od tih objava. Wiz Khalifa također misli kako postoji veza između 5G mreže i pandemije koronavirusa i piše o tome na društvenim mrežama te traži odgovore od svojih obožavatelja. Iako još nije potegnuo pitanje cijepljenja, nije teško naslutiti kako ni on ne bi bio za obvezu cijepljenja protiv korone. Među prvima je javno o cijepljenju progovorila i pjevačica Nika Antolos. Ona je podijelila svoje iskustvo nakon što joj je kći Sienna dobila cjepivo DiTePer. Napisala je kako joj je kći četiri dana nakon što je primila cjepivo prestala jesti i piti, neprestano je vrištala…

– Govore kako je očito alergijska reakcija na cjepivo, naravno ne znaju na koje. Od tada su se vidjele promjene koje su jako sličile autizmu (vrtjela se u krug, slaganje igračaka po veličini u redu kroz cijeli stan…). Bogu hvala, uz molitvu je sve otišlo. Ostalo je ‘samo’ grčenje lica i ručica kada je uzbuđena, i dandanas. Nikad više moje dijete neće dobiti ništa. Zato sam srcem i tijelom spremna za borbu – poručila je pjevačica.

