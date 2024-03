Poznati glumac priznao da se tuširao gol s ocem, a sad ispred kćeri on šeće bez odjeće

Holivudski glumac Bradley Cooper otkrio je da kod kuće prakticira jednu opušteniju naviku koja je mnoge šokirala. Naime, u podcastu Armchair Expert Daxa Sheparda, nakon što je voditelj rekao da je njegova obitelj cijelo vrijeme gola u svojoj kući, Bradley je rekao: "I ja sam isto".

- I ja sam bio takav. Ne s mamom nego s tatom. Moj tata je uvijek bio gol, uvijek sam se tuširao s njim - priznao je američki glumac. Voditelj ga je potom upitao: "I sasvim ti je udobno gol hodati ispred kćeri?" - "Totalno", potvrdno je odgovorio Bradley Cooper.

Dodao je i to kako on i njegova šestogodišnja kći Lea bez problema razgovaraju i dok je on na toaletu. Voditelj ga je zatim upitao: "Smatraš li da tvojoj kćeri to smeta?" - Ma ne, ona bude u kadi, a ja na školjci, to je naš normalan odnos - odgovorio je Bradley i iznenadio mnoge ovakvom navikom i odnosom s kćeri.

Inače, Bradley je jedan od najpoznatijih holivudskih glumaca, a mnogi ga znaju i po ljubavnom životu koji je dijelio s manekenom Irinom Shayk s kojom ima kćer. Posljednjih nekoliko tjedana priča se da je u vezi s manekenkom Gigi Hadid, a iako oni to nisu potvrdili, nedavno su ipak viđeni u Londonu kako šeću držeći se za ruke te su mnogi shvatili upravo to kao potvrdu njihova odnosa.

