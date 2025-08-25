Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 161
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
REALITY SHOW

Povratnici na 'Farmu' dobili prvi zadatak: 'Eto problema, nitko se ni s kim neće složiti'

Foto: RTL
1/16
VL
Autor
Vecernji.hr
25.08.2025.
u 21:30

Novo jutro u kući počelo je komentiranjem povratnika uz jutarnju kavu. Svatko je imao svog favorita za pobjedu među finalistima, no mišljenja su bila podijeljena. Nakon poraza u areni, Doroteja se odvojila od ostalih i nije napuštala sobu, a ostali su njezin pad energije itekako primijetili.

Nakon napete borbe u areni Anđela i Doroteja napustile su show, a Rebecca je zauzela posljednje mjesto u finalu. Pred njima je sada posljednja faza natjecanja – svatko se bori za sebe, a posljednji tjedan provest će u skrivenoj kolibi u šumi.

U njihovoj kući, u luksuzu, sada žive povratnici – dio bivših kandidata koji će imati utjecaja na daljnji tijek događaja.
„Sad će biti lakše udružiti se i raditi što god treba“, poručila je Manuela. Povratnici su odabrali svog novog vođu, a odluka je pala na Anđelu, koja nije bila previše sretna: „Šešir uvijek nosi neku odgovornost. Nisam sigurna da to želim! Nadam se da neću morati odlučivati o tuđoj sudbini.“

Novo jutro u kući počelo je komentiranjem povratnika uz jutarnju kavu. Svatko je imao svog favorita za pobjedu među finalistima, no mišljenja su bila podijeljena. Nakon poraza u areni, Doroteja se odvojila od ostalih i nije napuštala sobu, a ostali su njezin pad energije itekako primijetili. Finaliste je zanimalo kako će to njihovu sudbinu krojiti povratnici. Rebeccu su svi živcirali i nije bila impresionirana starim kandidatima jer s njima nije bila u najboljim odnosima. „Imat ću ih na oku, nisam sigurna što smjeraju“, kazala je. „Ne znam koliko je baš fer da ljudi koji su ispali iz ove igre odlučuju o nama finalistima... Svoj su put završili onda kad je trebalo“, složio se i Mario. Tijekom susreta povratnika i finalista tenzija nije nedostajalo. Haris i Davor zamjerili su im prljavu štalu, a Dario je smatrao kako je njegov „brat“ Davor prilično suzdržan, a ne zna zašto. „Uopće me ne diraju njihovi komentari, toliko su mi nebitni“, odbrusila je Nikolina.

Nije trebalo dugo da se finalisti rasprše po imanju i od povratnika pokušaju doznati koja je to njihova uloga i tko je ugrožen, no pridošlice također nisu točno još znale što im je činiti u ovom finalnom tjednu. Na imanje stiže mentor Marinko s novim, i to posljednjim tjednim zadatkom koji će odrađivati samo finalisti. Tijekom ovog tjedna moraju urediti vrt te pobrati preostalo povrće, kao i pokositi travu te skinuti pletenu ogradu koju su ranije sastavili i izgradili. „Ako budete vrijedni, možda dobijete i pomoć“, poručio je Marinko, a finalisti su se nadali da će im se u izvršenju zadatka pridružiti i povratnici, kako su im ranije sami obećali. Ipak, nisu svi pridošlice bili raspoloženi za rad pa su se na rušenje ograde bacili samo finalisti.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda
1/29

U isto vrijeme, Haris, Dario i Jelena komentirali su ostale. Haris je priznao da ne zna točan razlog zašto su ga kandidati poželjeli vratiti na imanje jer nije baš s njima bo u dobrim odnosima dok prije ispadanja. „Znao sam da mi se ne raduje nitko... Misle da sam naivan, da će sa mnom manipulirati da im pomognem“, kazao je, „Znam tko je koju igru igrao od samog početka. Baš ne vidim nikoga da je zaslužio to finale!“ Vođa obitelji Anđa zaprimila je novo pismo za povratnike. U njemu je pisalo kako će imati odlučujuću odluku u daljnjem dijelu igre.

Iako je finalista šest, u superfinale ide samo njih troje, a povratnici imaju moć složiti parove koji će se međusobno boriti za ta tri prestižna mjesta. „Eto problema, nitko se ni s kim neće složiti“, pretpostavila je Manuela, a to se ubrzo pokazalo i istinitim. Svatko od povratnika imao je svoju ideju pa je rasprava brzo eskalirala. „Nećemo se dogoditi večeras, to je definitivno, ali bit će napeto“, zaključili su. Što sve čeka finaliste i hoće li se povratnici uspjeti dogovoriti, pokazat će nova epizoda 'Farme', sutra od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.

Ella Dvornik progovorila o traumama koje ima od bivšeg: Jedan od najtežih oblika povređivanja
Ključne riječi
RTL farma showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Barban: 50. Trka na prstenac nadmašila sva očekivanja
TV KRITIKA

Pohvalno je što je HRT još jednom omogućio da se "Trka na Prstenac" prenese uživo, i to s pažnjom i produkcijom kakvu zaslužuje

Lijepo je što se takvi događaji ne prepuštaju samo turističkim brošurama i snimljenim prilozima od par minuta, nego dobivaju punokrvni prijenos koji hvata sve ključne trenutke. To ipak daje sasvim drugačiji doživljaj, kao da je gledatelj ondje, usred Barbana, gdje ova tradicija datira još iz davne 1696. godine. Nakon što se stoljećima nije održavala, 1976. je oživljena, a ovog je ljeta proslavila i svoje jubilarno 50. izdanje.

Učitaj još