Pogledajte kako je chef Melkior Bašić iz 'Masterchefa' izgledao s kosom

Chef Melkior Bašić neće biti u žiriju showa "Masterchef" u sljedećoj sezoni ovog showa koji mu je donio veliku popularnost pogotovo kod ženskog dijela publike. – Veliko zadovoljstvo mi je bilo tri sezone biti u žiriju MasterChefa, no zbog poslovnih obaveza nisam mogao prihvatiti angažman na još jednoj. Novoj postavi želim super sezonu – objasnio je Melkior zašto nije mogao prihvatiti angažman i u ovoj sezoni.

Otkako se pojavio na ekranima postao je miljenik ženske publike, a nije skrivao kako je prije ovog showa izgledao i dosta drugačije. Imao je i problema s kilograma, a imao i malo drugačiji imidž s puno više kose i jednu fotografiju iz tog perioda na svom je profilu na Instagramu objavio Melkiorov brat koji je također chef. Iako svojim markantnim izgledom sada privlači pažnju, muke s kilogramima nisu zaobišle ni Melkiora, no ne zbog uživanja u delicijama bez mjere i kontrole već zbog zdravstvenih problema koji su započeli prije pet godine kada je brojka na vagi pokazala čak dvadeset kilograma manje, a onda je dobio točnu dijagnozu.

– Imao sam fazu u životu kada sam imao probleme s viškom kilograma, kao dijete u četvrtom razredu imao sam šezdeset kilograma, bio sam kao mala loptica. Zadirkivali su me, većinom prijatelji iz društva, no nikada im nisam dao do znanja da mi to smeta, bilo je to više prijateljsko zadirkivanje, ne bih to nazvao bullyingom, ali danas bi ta situacija bila drukčija – rekao je Melkior za Gloriju. Supruga Andrea nagovorila ga je da ode na preglede kako bi dobio točnu dijagnozu – Hashimoto, odnosno autoimunu bolest štitnjače.

– Bolest štitnjače napada podmuklo, niste ni svjesni što vam se događa. U samo dva mjeseca izgubio sam dvadesetak kilograma, a simptome koje sam osjećao pripisivao sam poslu, stresu, premalo sna… nije mi padalo napamet što je uzrok sve dok nisam krenuo na pretrage i dobio dijagnozu – rekao je chef. Kada je počeo gubiti kilograme, jeo je sve što je stigao, no kilogrami se nisu primali, samo su išli dolje, a u jednom trenutku vaga je pokazala samo 78 kilograma, što je na njegovu visinu od 185 centimetara bio šok. Kada je gostovao u emisiji Večernjeg lista "U povjerenju by Neven Ciganović" otkrio je koliko su on i ostali članovi žirija svoji pred kamerama showa "Masterchef".

– Sad ću vam otkriti nešto. Imali smo sreću jer su nam još prvi dan rekli da smo tamo da budemo svoji. Produkcija je uzela tri različite osobe s tri različita karaktera, jedino im je bilo bitno da se dobro slažemo. Čak i izvan showa ne smatramo jedan drugoga konkurencijom jer smo potpuno drukčiji – ističe Melkior koji slovi za najstrožeg člana žirija.

