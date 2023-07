Podignuta optužnica protiv Mirjane Karanović, zbog napada joj prijeti osam mjeseci zatvora

Prvo osnovno javno tužiteljstvo u Beogradu podnijelo je optužnicu Prvom osnovnom sudu u Beogradu protiv poznate srpske glumice Mirjane Karanović, zbog postojanja opravdane sumnje da je 27. listopada 2022. godine, na štetu S.S. počinila kazneno djelo u kategoriji Teška tjelesna ozljeda.

Naime, osumnjičena Mirjana Karanović optužnicom se teretila da je navedenog dana u dvorištu stambene zgrade teško ozlijedila S.S., na način da je nakon kraćeg verbalnog razgovora desnom rukom uhvatila oštećenu u predjelu prsnog koša, pokretom ruke je prodrmala, a zatim odgurnula, zbog čega je oštećena pala na betonsku podlogu. Žena je prilikom pada zadobila teške tjelesne ozljede s prijelomom lijeve butne kosti.

Tužiteljstvo je predložilo sudu da optuženici izrekne kaznu zatvora u trajanju od osam mjeseci i ujedno odredi da se tako određena kazna neće izvršiti ako optuženica u roku od dvije godine ne počini novo kazneno djelo, piše Blic. Inače, glumica je lani i progovorila o ovom incidentu. Za Telegraf je oširno iznijela sviju stranu priče.

VEZANI ČLANCI:

- Mamina susjeda mi je došla na vrata i zahtijevala da je pošaljem u starački dom, htjela ona to ili ne. Rekla je da moram. Njen sin je cijelo vrijeme bio uz nju, smirivao ju je i govorio joj da ide. Rekla sam da nemam o čemu razgovarati s njima. O mojoj majci brinu dvije žene koje dolaze prije i poslije podne. Ona me nije htjela slušati. Dolaze svaki dan jer ja ne mogu. Ja nisam u takvoj situaciji da se toliko brinem za nju. Onda je počela govoriti da je moja mama luda, da će ih sve zapaliti. Naime, mama je prije par dana zaboravila ugasiti štednjak, osjetio se neki dim. Od tog dana mama nije upalila štednjak. Ja sam to i rekla toj ženi. Da mi je mama luda, da ja ne znam kako mi mama izgleda, počela me čupati za majicu i onda je krenula cijela frka. Htjela sam maknuti tu ruku koju je držala. I onda se spotaknula i pala. To je splet okolnosti. Nisam to namjerno učinila. Bilo je baš neugodno i burno - započela je Mirjana i zatim nastavila:

- Ništa, ja sam ju podignula i pričekala sam da stigne Hitna. Sin ju je smirivao: 'Nisi to trebala raditi'. Poslije mi se ispričao i rekao da ipak natjeram majku u dom i sada mnogo ljudi u zgradi... nastala je cijela urota... Ta žena je digla cijelu hajku protiv nje. Ne znam koji je razlog. To je neka paranoja. Ja sam se njoj ispričala i rekla sam da mi je žao, ali da je pretjerala. Moja majka ima 90 godina, svjesna je i psihički sposobna. Dobila sam potvrdu od neurologa prije nekoliko mjeseci. Ne mogu je proglasiti nesposobnom. I ta susjeda mi je rekla da će dovesti liječnika koji će moju majku proglasiti ludom i da će morati u dom. Išla je na policiju i socijalno prijaviti moju majku, a oni su joj rekli da se oni time ne bave - zaključila je glumica.

VIDEO: Mladi glumac Lovro Juraga komentira aktualna događanja na estradi